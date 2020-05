El Liceo se siente el "principal perjudicado" de dar por concluida la OK Liga

El HC Liceo se siente 'principal perjudicado' de que la Federación Española de Patinaje haya dado por concluida la OK Liga al quedarse sin opciones de luchar por título que ha sido otorgado al FC Barcelona, al que ha felicitado.

El club gallego ha emitido un comunicado por la decisión de la OK Liga de anular los descensos y autorizar los ascensos del primer clasificado de cada uno de los dos grupos de OK Plata.

El Liceo explica que "se mostró siempre partidario de finalizar la competición si las condiciones sanitarias lo permitían, tanto en los meses de junio y de julio, y a puerta cerrada si así lo requerían las autoridades competentes".

Además, con "el afán de que no hubiera ningún equipo perjudicado", indica que "no se opuso a la anulación de los descensos a OK Plata y la aprobación de los ascensos a Ok Liga" aunque abogaba por acabar la temporada en la pista.

"No perjudicar a nadie y sí beneficiar la competición supondría permitir luchar por el título aun sin descensos y con ascensos", sostiene.

En este sentido, explica que su deseo habría sido "disputar una final a 2 o a 4, siempre atendiendo a criterios de salud" porque "no perjudicaría a ningún otro club y beneficiaría al hockey nacional".

Por eso "se siente el principal perjudicado de una decisión que podría modificar claramente el modelo de competición para la próxima temporada" y entiende que se han "atacado una vez más los intereses" de la entidad coruñesa.

En el comunicado, felicita al Barcelona por el título "y confía en que, por el bien del hockey sobre patines, la decisión acatada sirva al menos para abrir una profunda y amplia reflexión que permita" que el hockey sobre patines "pueda afrontar la transformación necesaria para afrontar retos futuros".

Barcelona y Manlleu, declarados campeones

El FC Barcelona, en categoría masculina, y el CP Manlleu, en femenina, han sido declarados campeones de las OK Ligas de hockey sobre patines tras la reunión de la comisión delegada de la Real Federación Española de Patinaje, celebrada este sábado.

En la misma se han aprobado las propuestas de la junta directiva de dar por finalizadas las competiciones con el resultado que reflejaba la clasificación en el momento de la suspensión de los torneos por la pandemia del coronavirus. No habrá descensos y la clasificación para las competiciones europeas también será por la tabla.

De esta manera, el Barcelona, que lideraba la OK Liga masculina con nueve puntos de ventaja sobre el Liceo a falta de una jornada para acabar la primera fase, se adjudica su trigésimo primer título, mientras el Manlleu encabezaba la tabla con dos más que el Cerdanyola tras haber disputado dieciocho encuentros y es proclamado campeón como líder de la primera vuelta ya que estos equipos no tenían el mismo número de partidos jugados.

Sin embargo, sí que habrá ascensos a la máxima categoría del hockey patines masculinos. Subirán los primeros clasificados de los grupos de la OK Liga Plata, el CH Mataró del norte y el CE Vendrell del sur.

En cuanto a la Copa del Rey y a la Copa de la Reina la previsión es que se disputen entre el 17 y el 20 de septiembre de este año.

También se dieron por finalizadas las competiciones de hockey en línea y se proclamó campeones al Molina Sport ACEGC, de la Liga elite masculina, y al Tres Cantos PC de la femenina. Tampoco habrá descensos, mientras que ascenderá en hombre el primero de la Liga Oro no filial, el CPLV UEMC, que logra el título en esta segunda categoría.