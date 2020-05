Torra no descarta plantejar pujades d'impostos per dotar un pla de xoc per la recuperació

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha obert la porta aquest dissabte a plantejar una pujada dels impostos que gestiona el Govern, com el de patrimoni o el de donacions, per dotar el pla de xoc que dissenyarà per fer front als efectes econòmics i socials de la Covid-19.

En la conferència de premsa en què ha anunciat la constitució de la comissió que elaborarà aquest pla de xoc, Torra s'ha mostrat decidit a "analitzar totes les eines" amb què compta la Generalitat, en ser preguntat per si podrien veure augments de impostos.

"Volem analitzar totes les eines. Tenim els pressupostos i les transferències que rebrem del Govern central. Hem de veure quines capacitats tenim per actuar amb totes elles perquè ens hi juguem molt", ha dit.

El pla que detallarà les mesures de reactivació econòmica i de protecció social que necessita Catalunya per a la nova etapa que s'obre després del cop que suposa el coronavirus es nodrirà de tots els recursos de la Generalitat, tant els del pressupost com de les transferències que arribin de l'Estat.

El comerç, el turisme i la cultura seran tres dels àmbits en què el pla es proposa actuar de manera especial, segons ha dit Torra, que ha advertit de la necessitat d'actuar per evitar "la cronificació dels efectes negatius" de la pandèmia.

Tant Torra com el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, han assegurat que el Govern té per davant ara dissenyar la Catalunya de futur, que volen que sigui "més verda, més justa i més igualitària", i en la qual l'àrea sociosanitària sigui molt potent.

Quim Torra també ha denunciat que fins ara s'ha sentit com un 'convidat de pedra' en les reunions amb el Govern central i ha advertit que és partidari que JxCAT rebutgi de nou la pròrroga de l'Estat d'Alarma si la Generalitat no recupera competències.

Torra ha replicat així al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que minuts abans havia anunciat que demanarà una quarta pròrroga de l'Estat d'Alarma pel coronavirus, després que el grup de JxCat ja va votar al Congrés en contra de la tercera, el passat 22 d'abril.

Torra, que ha insistit en la necessitat que la Generalitat recuperi les competències en Salut i Interior, ha recordat que ja va proposar sense èxit al Govern central tres opcions: derogar l'Estat d'Alarma, aplicar només a algunes autonomies però no a Catalunya o prorrogar amb una modificació per tornar a la Generalitat les seves competències davant aquesta pandèmia.

'Qualsevol de les tres opcions ens semblarien correctes perquè ens permetrien prendre decisions', ha ressaltat avui Torra, que ha advertit que és partidari que el seu partit, JxCat, torni a votar-hi en contra de la pròrroga si no tornen les competències a la Generalitat.

El president català s'ha queixat que fins al moment ha assistit com a 'convidat de pedra' en les reunions de presidents autonòmics sobre l'Estat d'Alarma, per la qual cosa espera que demà el president Pedro Sánchez ofereixi diàleg i cooperació.