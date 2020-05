Manuel Castells: "La evaluación continua es menos dependiente de los problemas de un examen on line"

En una entrevista en la Cadena Ser, el ministro de Universidades, Manuel Castells se muestra partidario de la evaluación continua para afrontar el final de curso. "Yo creo que, si se puede hacer evaluación continua, es menos dependiente de los problemas concretos de un examen on line", afirma el ministro consciente de que ha habido problemas en este sentido en muchas universidades. A partir de esta situación, entiende que, si no hay garantías para las pruebas telemáticas, la evaluación continua es una buena opción.

En cualquier caso, emplaza a las comunidades autónomas y a los rectores a tomar decisiones a partir de un diálogo fluido con los estudiantes. El ministro ha avanzado también la propuesta que llevará a la Conferencia General de Política Universitaria que se reune el jueves, "que se devuelva el importe de la matrícula o que el año que viene no tengan que pagarla" los alumnos que se declaren incapaces de ser evaluados en una asignatura.

En el caso de Galicia, asegura que lo que le han trasladado tanto la conselleira de Educación, Carmen Pomar, como los tres rectores es que las universidades están preparadas para el final de curso con "el objetivo de que nadie lo pierda". Lo que rechaza frontalmente es el aprobado general, una propuesta que califica de "demagógica" porque se vería afectada la validez de los expedientes académicos.

las lecciones de la pandemia Como sociólogo, Manuel Castells está convencido de que la sociedad después de la pandemia será diferente a la anterior debido a la crisis económica. "Podemos salir con una depresión colectiva, lamentando lo que ya no tenemos, o bien, al contrario, utilizar esta oportunidad para construir una nueva forma de vivir en la que, en lugar de comprar la vida, la vivamos".

Sobre la brecha digital considera que es "un mito creado" en los últimos años. Según sus datos, el 91% de los hogares tiene ordenador y el 100% de los alumnos móvil. En el caso de Galicia la difusión de ordenadores baja al 85%. "Hay brecha digital porque hay brecha social pero es inferior a esta última", afirma el ministro Castells para después asegurar que los rectores gallegos le han dicho que "están remediando la incapacidad de acceso a internet de algunos casos".

Sobre las pruebas de acceso a la universidad, la ABAU, defiende que no se puede bajar el nivel de exigencia pero sí se va a adaptar a la situación de este curso por lo que "no se va a exigir que sepan temarios que no se han dado"