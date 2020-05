De Gijón a Londres: así vive una enfermera el COVID-19 desde un hospital de campaña

Paola Valenzuela tiene 27 años. Ella es una de las miles de sanitarias que pelea cada día por salvar vidas del COVID-19. Es enfermera de UCI en un hospital de campaña en Londres, un centro habilitado ante la pandemia similar al levantado en Ifema. Los días pasan y las jornadas de trabajo se multimplican. Asegura que todo es "muy caótico y hay mucho miedo porque nadie sabía que esto iba a llegar a este punto. Hay mucho caos y no tenemos suficiente personal. Tenemos que trabajar prácticamente el doble".

El equipamiento sanitario se puso en marcha hace tres semanas y al personal sanitario se suman los voluntarios. "A mucha gente le está pasando factura y no sabe cómo llevar la situación. Entre que uno tiene a sus enfermos y tus compañeros también van a necesitar ayuda, trabajar se vuelve muy complicado", ha explicado en SER Gijón.

Cualquiera de las ramas que emana de la medicina va acompañada de un sentimiento vocacional. Los profesionales son conscientes de la importancia de salvar vidas pero el coronavirus ha hecho saltar por los aires cualquier escenario previsto. "Nunca en mi vida imaginé que me iba a tocar vivir esto. Muchas veces pienso que es una pesadilla, que no es real", detalla Paola y añade "no creo que estemos preparados tampoco para algo así porque es muy fuerte. Pone a prueba tu trabajo pero psicológicamente es agotador".

En su tarea diaria un grupo de psicólogos y psiquiatras están junto a ellos para apoyarles y acompañarles. "Siempre están a nuestro alrededor diciéndonos que si necesitamos hablar están alli. Tenemos además una línea de ayuda 24 horas. Si crees que lo que estás viviendo es muy duro, ellos te van a ayudar a trabajar la ansiedad, el estrés...". Paola, pese a su juventud, tiene una personalidad fuerte y eso le ha servido para, por ahora, no echar mano de los profesionales. "No sé si en algún momento lo necesitaré. Estoy acostumbrada a llevar casos de muertes que no te esperas y a mí me funciona estar sola aunque también hablo con mis compañeros sobre cómo ha ido el día. Eso ayuda".

Cuidar de los enfermos es la tarea fundamental. Sin embargo, a esto hay que sumarle las familias. Esa parte que sufre en silencio y consciente de la situación en busca de respuestas que muchas veces no llegan. "Es lo peor. Los pacientes están sedados y no se enteran pero yo sé como enfermera que la gente tiene familia y no pueden estar cerca de ellos. Hay un equipo que se encarga de llamarlas y ponerles al día de lo que sucede". Al igual que en España, en Londres también se hacen excepciones con los pacientes más graves que van a fallecer. "Permitimos que un familiar vaya una hora a despedirse. Hemos perdido un monton de pacientes y las familias han estado allí. Solo puede decirles que hemos hecho todo lo que hemos podido y les explicas el proceso de la muerte para ayudarles".

Paola está en su día de descanso cuando realizamos la entrevista. Un descanso que, reconoce, resulta complicado tal y como está la situación. La enfermera gijonesa se muestra muy clara. "No se consigue desconectar porque tú te vas a casa y estás todo el día pensando en ellos".

La joven gijonesa tiene un punto débil: su ciudad a la que no sabe cuándo volverá. "Es lo que más echo de menos", suspira aunque añade, de forma consciente, que no podrá ir durante una temporada. "Cuando esto se normalice yo seguiré cuidando de pacientes con la enfermedad y no quiero ir a casa y poner a mi familia en riesgo. No sería justo". La conversación concluye con el deseo de que su familia entienda lo que está pasando. "Te echan de menos pero creo que entienden lo que hay. Trabajo con este tipo de pacientes, sé que puedo coger la enfermedad y que no me pase nada pero no quiero llevar esto a Gijón. Cuando todo esto pase y sea seguro iré y lo disfrutaré". Mientras Paola agota las horas de su día descanso. Mañana toca volver al hospital de campaña para seguir peleando contra el COVID-19.