Diario de pandemia, lunes 4 de mayo

Un total de 29 denuncias este fin de semana en Algeciras

El fin de semana ha sido el de la salida a correr, caminar, hacer ejercicio en definitiva, pero algunos no han sabido comportarse bajo las recomendaciones del gobierno.

Así se pone de manifiesto en la entrevista que hemos mantenido con el teniente alcalde delegado de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Algeciras, Jacinto Muñoz.

"Los algecireños se han portado regular este fin de semana, las ganas de poder salir después de casi 50 días sin hacer ninguna actividad física. Eso, junto al horario limitado, ha provocado más personas de la cuenta en zonas como el Paseo de Cornisa o de Ribera, incluso en las playas", que también han sido objetivo de los ciudadanos. "No se puede estar en la playa tumbado en una toalla. Ha habido que llamar la atención y poner alguna sanción". En total han sido 29 las denuncias realizadas por la policía local.

¿Quién puede hacerse un test del Covid 19?

Seguramente seremos muchos los que nos hemos preguntado si podemos acceder a los test del Covid 19 "aunque sea pagando". Hoy le hemos preguntado a Rafael Ochando del laboratorio de análisis clínicos de la Plaza Alta, en Algeciras. Y no, no es posible pues, como él nos ha contado, "existe un protocolo publicado en el BOE donde se indica que se necesita prescripción de un medico que conozca el protocolo y los que mejor lo conocen son los médicos del SAS, pero puede hacerlo cualquier médico".

"Los test tienen que ser ordenados por un médico. No se nos ha permitido hacer los test debido a la escasez y no se han querido hacer indiscriminadamente, por eso se necesita la autorización de un médico que conozca el protocolo" Reconoce Ochando que hay mucha inquietud y que "todos queremos saber. Un médico es el que mejor aconseja"

Solidarios frente al Covid subasta dos pinturas

Hablamos con Pepi Gallardo al principio de todo esto, fue una de las primeras en ponerse en marcha para echar una mano a quienes estaban más desprotegidos económicamente. Así nació el colectivo solidarios Frente al Covid 19. En estos días es un no parar y cada vez son más los casos que tienen que atender. "Estamos muy satisfechos de como están transcurriendo las cosas y sorprendidos porque no esperábamos tener tanto apoyo y tantas colaboraciones".

Pepi es una mujer realmente interesante, siempre le entusiasmó la pintura y le habría gustado estudiar Bellas Artes, "pero no pudo ser en ese momento", así que es autodidacta y lo hace realmente bien. Ha creado un par de cuadros, uno de Paco de Lucía y otro de Amy Winehouse, este último se encuentra en subasta en una página de fans de la artista londinense. El otro se pondrá hoy mismo en subasta esperando que algún apasionado de la guitarra de Paco de Lucía se haga con él. Los beneficios que reporten estas pinturas se desatinarán directamente a la compra de alimentos,

Conseguir las donaciones y sacar adelante el alimento semanal para 84 familias no es fácil, Juan Barreno mueve sus contactos que no son pocos después de 36 años en la banca y muchos de ellos de director al frente de la oficina, "he aprovechado mis contactos para apoyar a este colectivo que estaba repartiendo bocadillos. Hay muy buena gente en Algeciras", dice Barreno.

La crisis en los concesionarios de automóviles

Lo contaban esta mañana en Hoy por Hoy la venta de vehículos durante este periodo de confinamiento por el estado de alarma ha caído un 95 % y lo que se ha sacad eran ventas de antes de la crisis. Nos hemos puesto en contacto con Ricardo Alfonso Álvarez, propietario de Permotor concesionario Hyundai y presidente de ACOAUTO, la asociación de concesionarios de automóviles en el Campo de Gibraltar.

Ricardo Alfonso Álvarez reconoce que "la situación para nuestro negocio es durísima. Cuando se decretó el estado de alarma nos apagaron la luz pero hemos tenido que hacer frente a todos los gastos. Han pasado 50 días sin ningún ingreso. Cuando vuelvan a darnos la luz nuestras ventas no serán las mismas".

Álvarez espera que se pueda remontar el vuelo pronto. "Nos dijeron que iban a provisionar de liquidez con los fondos ICO pero a los bancos aún no han llegado. Esto es un palo grande para el sector". Espera también que cuando esto acabe renazca la ilusión en los ciudadanos y se animen a adquirir nuevos automóviles, "que son los que marcan la marcha de la economía".