Cáritas Alicante pide una mayor "optimización en la coordinación", ante el nuevo tsunami de emergencia social

Tras ocho semanas de alarma sanitaria, que han supuesto un gran impacto y una vuelta de la ayuda a lo básico, la comida, Cáritas advierte de que Alicante se ha convertido en "un nuevo tsunami, en el aspecto sanitario y social".

Pero en Hoy por Hoy, Javier Ruvira, secretario general de Cáritas Diocesana, ha elogiado también "la gran iniciativa ciudadana de grupos de voluntarios". Eso sí, exige que ante "esta situación límite de emergencia", se produzca una mayor "optimización de la coordinación", por parte de la administración y de las entidades que están dándolo todo.

Explica Ruvira que con esta crisis sanitaria los perfiles sociales de esa atención han cambiado y que hay hasta cuatro nuevas categorías. Por un lado, se está destapando una capa social que "hasta ahora se había buscado la vida, con trabajos muy cortos, estacionales, discontinuos, que les iban sosteniendo día a día", pero que al no poder trabajar, se ha desmoronado. A ellos se suman aquellos inmigrantes que en febrero estaban recién llegados y no tuvieron tiempo ni de acudir a Extranjería, lo mismo que nacionales que no han podido ir al padrón, y por tanto, acceder a la puerta de todos los servicios de emergencia social. Un cuarto perfil es el de las personas con trabajo pero que han sufrido un ERTE y han visto agotados sus ahorros en un mes.

En este sentido, la atención ya no la acaparan barrios concretos, como la zona norte de Alicante, y por eso es más necesaria que nunca, dice Ruvira, una "mayor optimización de la coordinación", ahora que estamos en tiempos de "dar pasos a una nueva manera de entender lo público".

Recuerda que el informe que FOESA presentó el año pasado, hablaba de que por aquel entonces, la crisis la habían estado soportando las familias y alertaba de que, especialmente en la Comunitat Valenciana, se estaban agotando los recursos, de forma que ante otra crisis "estaríamos menos preparados socialmente", y "este es el panorama que tenemos". Ésta, insiste, ha sido una crisis más rápida, con todo paralizado, y la previsión de los economistas es de un gran descenso en los indicadores, por eso "debe ser cubierta con otro tipo de ayudas", reclama.

De ahí que además de la ayuda primaria se necesita voluntariado, cuantificar esa ayuda económica y actuar en el ámbito local en aspectos como la burocracia, de forma que, por ejemplo, un padrón, que "puede facilitar o estrangular la vida de las personas", pueda agilizarse, señala.

Teléfono de Atención Social saturado

Precisamente, los usuarios del teléfono de ayuda de la Concejalía de Acción Social insisten en los problemas que se encuentran para poder ser atendidos por un servicio telemático saturado.

De hecho, la pasada semana, colectivos y asociaciones de la zona norte enviaron un escrito al ayuntamiento quejándose, entre otras cosas de este problema, y pedían que se abrieran algunos centros sociales con cita previa para atender las peticiones de ayuda de forma presencial.

Lamentan que se han dado casos de personas que han llegado a llamar más de 50 veces y que ha sido imposible que les atendieran, como señalan algunos de los usuarios afectados.