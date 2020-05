La policía local de Oviedo será estricta con las normas de salida de casa

El concejal de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, José Ramón Prado ha confirmado en Hoy por Hoy Asturias que, durante el fin de semana, se ha denunciado a 100 personas por saltarse la normativa del estado de alarma. Eso sí, aclara, que “las denuncias se hicieron, no solo por no respetar la distancia de seguridad sino también por alguna que otra fiesta nocturna en casa o por salir con el coche sin motivo justificado. El edil ovetense reconoce que “las imágenes que hemos visto, sobre todo el sábado, en la pista finlandesa o en el Parque de Invierno, impresionaban”. Con todo, destaca que el comportamiento general de la población, en la primera jornada en la que se permitieron las actividades deportivas o los paseos “ha sido bueno y el número de denuncias, razonable”. Aclara, además, que la policía ha sido indulgente y ha tenido en cuenta las ansias que la ciudadanía tenía por salir de casa. Una circunstancia que cambiará a partir de hoy lunes cuando la policía local no será ya tan permisiva y exigirá un cumplimiento más estricto de la norma.

El Ayuntamiento de Oviedo trabaja también en la implantación de una serie de medidas encaminadas a mejorar las medidas de seguridad de quienes salgan de casa durante estos días. No ha concretado cuales serán, pero la intención es la de evitar aglomeraciones en las que no se respete la separación social necesaria para la contención de la Covid-19. En este sentido, el grupo socialista en el consistorio ovetense ha planteado la necesidad de “ganar espacio para los peatones en las aceras más estrechas y establecer sentidos únicos de circulación delimitando espacios en las zonas más transitadas”. Los concejales Fidel Rodríguez y Ricardo Fernández plantean hacerlo en las aceras de las calles más transitadas incluidas dentro del polígono que delimita la Zona de Gran Afluencia Turística, con especial atención a las que conforman la zona comercial y el Oviedo Antiguo.