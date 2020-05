Tras abrir las peluquerías, el pequeño comercio de Granada abrirá al completo a lo largo de la semana

La provincia de Granada, como el resto de España, ha comenzado este lunes a volver a la normalidad, también en la actividad comercial afectada por la covid-19. En la fase 0, este lunes han abierto con normalidad, con cita y con medidas de seguridad e higiene reforzadas, numerosas peluquerías y numerosas tiendas del pequeño comercio en toda la provincia.

En las peluquerías, la cita está funcionando, justo lo contrario -por falta de hábito- que en las tiendas minoristas. En la barbería Isidro del centro de Granada la mañana ha transcurrido con clientes continuos y con citas ya cerradas para toda la semana.

La presidenta de la Federación de Comercio de Granada, María Castillo, ha asegurado en 'Hoy por Hoy Granada' que la mayoría del comercio minoritario no ha abierto hoy por la incertidumbre aunque a lo largo de la semana las tiendas irán abierto y el próximo lunes todo volverá a la normalidad con las oportunas normas de seguridad e higiene.

Las tiendas que han abierto aseguran que no hay problema con las citas porque quien no llama antes para conseguirla y llega al comercio es atendido si no hay nadie. Si no, se espera hasta que pueda ser atendido en la calle. Es el caso de la tienda de ropa de Pedro, en el barrio Plaza de Toros, quien asegura que, con una pequeña máquina de ozono, la desinfección de los probadores y de la ropa está garantizada en un breve espacio de tiempo.

El sector hostelero de Granada también se muestra dispuesto a abrir las terrazas el próximo lunes si el Ayuntamiento de la capital autoriza una mayor ocupación temporal de la vía pública. Fuentes municipales aseguran a la SER que en ello se está trabajando. Es el caso de Nicolás, quien asegura que sería posible recuperar la actividad de forma progresiva.

Quienes no abran el próximo día 11, esperarán al día 25 para poder abrir más superficie. El presidente de la Federación de Hostelería, Gregorio García, asegura que sigue siendo inviable abrir de forma generalizada las terrazas no pueden abrir con más mesas y si los ERTE no son flexibles, por lo menos, hasta Navidad.

Hemos hablado con estos y otros protagonistas en la primera parte de nuestro programa 'Hoy por Hoy Granada'. Aquí puedes escuchar todas las entrevistas:

Plan de recuperación

El PSOE ha presentado este lunes en el Ayuntamiento de Granada un plan de reconstrucción de la ciudad con 80 medidas recogidas en un documento consensuado con todos los sectores del municipio.

Su portavoz y exalcalde Paco Cuenca asegura que ofrece el documento a Partido Popular y Ciudadanos al entender que la unidad es el único camino para salir de la crisis. El documento del PSOE propone el refuerzo de servicios sociales, avanzar en la peatonalización del centro y zonas comerciales de los barrios; así como crear una plataforma de distribución logística.

Cuenca cree que el documento presentado este lunes es una buena base para esa unidad 'que debe ser el fundamente para una salida de la crisis cuanto antes'. El exalcalde ofrece al equipo de gobierno su trabajo y el de su equipo y reafirma, asegura, una actuación basada en la lealtad para impulsar medidas que alivien la situación de miles de personas afectadas por la crisis.

Por su parte, el grupo municipal de Podemos-Izquierda Unida propondrá en el pleno extraordinario que celebrará esta semana el Ayuntamiento de Granada que funcionarios de otras áreas que así lo deseen refuercen los servicios sociales municipales. El portavoz de este grupo Antonio Cambril ha anunciado que también pedirá una modificación de partidas presupuestarias para reforzar el empleo en la ciudad.

Y mientras, el Ayuntamiento de Granada ha reactivado el plan para remodelar las placetas del barrio del Cerrillo de Maracena y el patio del Complejo Municipal de Los Mondragones. Las obras, interrumpidas por la pandemia, comenzarán con la mayor brevedad y serán concluidas a finales del presente ejercicio.

Además, UGT ha reclamado al Ayuntamiento de Granada que recupere el servicio de ayuda a domicilio de ciudad, ahora en manos de una empresa privada. El delegado de UGT en Arquisocial, la empresa concesionaria, Antonio Palma, pide que al finalizar la crisis provocada por la pandemia el servicio sea prestado directamente por el Ayuntamiento.