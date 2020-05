Juanjo Coello: "Mi meta es jugar en LEB Oro con el Real Murcia Baloncesto"

El capitán del Real Murcia Baloncesto, Juanjo Coello, ha estado en los directos de Instagram del Director General de Deportes de la CARM. Fran Sánchez ha comenzado el coloquio preguntándole a Juanjo por sus inicios: "Casi todas mis fotos de pequeño son con camisetas de baloncesto y pelotas de plástico. Mi padre no influyó apretándome para jugar al baloncesto, no me ha obligado jamás a jugar, pero vio que era un friki del basket desde muy crío. De pequeño me sabía los nombres de todos los jugadores de ACB, NBA y LEB", ha dicho el veterano jugador.

Una de sus grandes lecciones en el baloncesto fue su paso por Archena, donde dio un gran salto de madurez y comprendió los roles de cada jugador dentro de un vestuario: "Recuerdo que cuando fui a ese equipo todos eran veteranos, había gente de LEB Oro y ACB y me impactó la jerarquía de cada uno, como por ejemplo que un novato no puede tocarle las narices a los mayores. Ahora, a la hora de entrenar, ahora está con nosotros Borja León, del Júnior del Real Murcia y alguna vez he tenido que hablar con él porque me he pasado en algún entrenamiento".

Una de las claves de este Real Murcia, sin duda, también ha sido la capacidad de Rafa Monclova para influir positivamente en el rendimiento de "sus chicos", como así apoda cariñosamente el sevillano a sus jugadores. En ese papel de autoridad, Coello ha desvelado que "con Rafa me he peleado mil veces, cómo te salgas del carril, rápidamente te para. Le tengo muchísimo aprecio, él ha sabido ponerme en mi sitio y no se casa con nadie. Tengo 31 años y soy el más veterano, pero si no estás haciendo lo que él cree, te pone en tu sitio".

Sobre las dudas de si se retomará la competición o no, o si el club grana tendrá billete directo a LEB Oro, Juanjo ha continuado admitiendo que "no se lo que va a pasar con la competición, estamos a la espera de lo que pueda pasar. Lo que tengo claro es que mi meta con el Real Murcia es jugar en LEB Oro, por mí firmo mañana si hace falta".

En la ciudad del Segura conviven tanto UCAM como Real Murcia, algo que Juanjo ha destacado como algo positivo para los seguidores del basket: "Tener al UCAM en la ACB es algo muy bueno y, de hecho están muy afianzados en la liga y no van a bajar. Pueden tener un año malo, pero no van a bajar y es el equipo puntero de la ciudad de Murcia. Nuestro club va más enfocado, y que se me entienda bien, al que es friki del baloncesto y, además de ver partidos ACB, quiere ver LEB y nos tiene a nosotros y luego va a ver partidos de EBA, etc. Como yo hay mucha gente en Murcia que nos gusta el baloncesto y queremos ir a ver muchos partidos porque a mi me gusta ir a ver los del UCAM en ACB y los de EBA".

Hablando en presente, el jugador pimentonero ha valorado este confinamiento de una manera negativa ya que él es muy activo y siempre está inquieto: "Mi confinamiento entrenando es aburrido, hago mis cosas en el salón y me intento meter en un hueco de 2x2, tienes que ser muy creativo. Cuando entreno me gusta ir al Príncipe andando y mi nivel de actividad ha cambiado muchísimo respeto a antes".

No ha querido despedirse sin allanar su camino en un futuro, que ha reconocido que estará ligado al deporte: "Cuando termine mi carrera profesional veo complicado dedicarme a la política, pero al deporte sí que me gustaría. El entrenador que tuvimos antes que Rafa, Armando, me dijo que le avisara para que fuese segundo entrenador suyo cuando me retirase algún día".