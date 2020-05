Comença el cribatge massiu a la població

Les proves que han de dibuixar l’estat d’immunització del país en relació amb la Covid-19 han començat aquest dilluns en els 59 punts de control repartits arreu del Principat. Més de 60.000 persones inscrites de manera voluntària, el que representa al voltant del 80% de la població, es faran el test d’anticossos per saber si tenen la malaltia, si l’han passat ja, o bé si han aconseguit no contagiar-se.

Gràcies a l’ajuda de 700 persones entre personal mèdic, voluntaris i cossos especials, Andorra serà el primer país del món en sotmetre la seva població a un cribratge massiu per descobrir nous contagis i aïllar-los de la resta de ciutadans. Està previst que durant les pròximes setmanes cada 'stop lab' faci unes 140 punxades diàries, el que serien més de 8.000 proves per jornada, amb l’objectiu que els inscrits es facin dos test d’anticossos amb catorze dies de diferència.

El cap del Govern, Xavier Espot, ha considerat “tot un èxit” el nombre de persones inscrites i ha afegit que “són una xifra suficientment gran per tenir una mostra significativa i fiable a l’hora d’extreure’n resultats”. Per la seva banda, el director d’Actua Tech, Marc Pons, ha destacat el baix nombre d’incidències que s’han registrat aquest dilluns al matí, només començar les proves, i ha descartat per ara fer una especulació sobre el possible percentatge de població que estaria immunitzada contra el virus.

La població acut a les proves amb cita prèvia després d’haver contactat amb els comuns o haver-se registrat a la plataforma habilitada pel Govern i, en el cas de donar positiu, se’ls hi notifica allà mateix. Els ciutadans que en disposen, es desplacen fins l’'stop lab' indicat en vehicle i no baixen del cotxe per realitzar-se el test, mentre que els que ho han fet a peu, s’atenen d’un en un a les taules habilitades en els diferents punts de control.

Un país ‘Covid free’

Els resultats de les proves permetran configurar millor la desescalada de la població i el retorn a les activitats comercials, tenint en compte la preocupació del sector turístic davant la pròxima temporada d’estiu. En aquest sentit, Espot ha remarcat que en cap cas s’estan plantejant -i “ni tan sols s’estan debatent”- mesures per controlar l’entrada de turistes, com proves PCR o d’anticossos. “No podem posar barreres tan extremes i difícils que desmotivin els visitants a venir”, ha assegurat el cap del Govern. En aquest sentit, creu que els resultats dels tests massius serviran per dibuixar un país ‘Covid free’ i seran garantia de “bona gestió” a ulls de la resta del món.

Pel que fa a una possible passaport immunitari, Espot ha admès que la proposta està sobre la taula i és “objecte d’estudi des de diverses perspectives” però la decisió es prendrà tenint presents “els drets constitucionals de les persones”. També ha descartat per ara, tal com havien demanat els socialdemòcrates, fer públics els noms de les empreses que han sol·licitat crèdits tous, ja que “podria ser contraproduent que els proveïdors amb els que treballen i els seus possibles clients coneguessin les seves dificultats econòmiques, a més de ser una vulneració a la seva privacitat empresarial”, ha puntualitzat el cap del Govern.