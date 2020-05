Fin de la tregua política

Hasta aquí ha llegado la aparente tregua política en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para hacer un frente común contra el covid-19. Al igual que la "nueva normalidad" va llegando, poco a poco, a las calles de la ciudad complutense, vuelve también la discusión al Salón de Plenos del consistorio. Esta vez, motivada por el presupuesto municipal pero con especial atención a la subida de salarios que incluyen las cuentas públicas. Una subida de sueldos que no afecta al equipo de gobierno, sino a la oposición que, a su vez, se fija en el incremento de sueldos de otros cargos dependientes del ejecutivo.

Durante la sesión de debate del nuevo presupuesto, Unidas Podemos y Partido Popular mostraron su rechazo al acuerdo alcanzado por el gobierno del PSOE con Ciudadanos. Unidas Podemos - IU asegura, por su parte, que el fondo de emergencia anunciado por el gobierno municipal no es de 1,3 millones sino de "unos 600.000" pero, por contra, "incluye recortes en ayudas escolares, Medio Ambiente o Vivienda Social. Y critican, sobre todo, "una importante subida de sueldos para los políticos". David Cobo, concejal de UP-IU asegura que "un concejal de la oposición que sea presidente o vicepresidente de distrito, recibirá un aumento superior al 70%".

Para Unidas Podemos la subida de sueldos es un pacto encubierto del PSOE tanto con Ciudadanos como con Partido Popular para sacar adelante los presupuestos y, también, el Plan General de Ordenación Urbana con medidas que también critican, como la posibilida de urbanizar en zona ZEPA. La subida de sueldos políticos, tanto para concejales como para personal dependiente del gobierno roza el millón de euros. Además, dice Cobo que en el presupuesto "se dedica más dinero a montar y desmontar escenarios que a todo el presupuesto de vivienda".

El Partido Popular no critica la subida de sueldos como tal, pero sí un aumento de cargos de confianza del gobierno, y dice que ahora no es oportuno acogerse a la subida de salarios aprobada. Coincide el PP con Unidas Podemos en que las cuentas "no responden a las necesidades derivadas de la crisis actual". Y centran sus críticas en el fondo de contingencia para superar la crisis. Dicen los populares que "las ayudas reales suman apenas 700.000 euros, siendo generosos" y que la partida de emergencia social, de 100.000 euros, "solo cambia de nombre puesto que ya figuraba en los presupuestos anteriores". Así lo asegura el concejal Javier Villalvilla

El PP carga, también, contra Ciudadanos, con quien el PSOE pactó la aprobación de las cuentas y acusan de servilismo a la formación naranja.

Pero la interpretación de los datos es muy distinta en el gobierno del Partido Socialista. Aseguran desde el ejecutivo que las críticas de Unidas Podemos-IU y del PP son "malintencionadas". El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, ha salido al paso para "dejar claro" que el sueldo de los concejales que forman parte del equipo de gobierno "está congelado desde el año 2015".

Insiste el regidor en que no sube el sueldo del equipo de gobierno. Recuerdan, además, que donan el 10% del salario para hacer frente a las consecuencias del covid-19 y apunta que es es el regidor que menos cobra de los últimos 15 años, en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con un sueldo un 30% menor que el de anteriores alcaldes de la ciudad.

En este enlace puedes ver la retribución del alcalde y los concejales aprobada en 2019. Según el proyecto de presupuestos, las cantidades se actualizan con el nuevo presupuesto para el equipo de gobierno, y contemplan subidas de entre un 30% y un 50% para los concejales de la oposición.