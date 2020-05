"Necesitamos 4000 millones. Lo que plantea el Gobierno es razonable, pero hasta que no lo vea en el BOE"

Ante la polémica sobre la forma como tiene que realizarse el desconfinamiento, el vicepresidente de la Generalitat ha explicado que hubo un encuentro donde la Generalitat planteó que la provincia como unidad de desconfinamiento no era útil: “Por parte del ministerio parece que no hay ningún problema. Estamos a la espera de que formalmente se acabe materializando esta decisión. Acabará cayendo por su propio peso”. “Al final cuando esto se materialice lo decidirá el gobierno español”.

Aragonés explica que el Gobierno no “se puede limitar a hacer propuestas y ya nos dirán el qué. Debe haber codecisión. Decidir conjuntamente. Esto es esencial. El estado de alarma ha llevado a una recentralización que ahora no tiene ningún sentido. El desconfinamiento es muy complejo y quien conoce la realidad es quien gestiona, que es la Generalitat”. “No tengo ningún dato para pensar que antes del miércoles el gobierno español habrá tomado esta decisión”.

Sobre la posibilidad de que ERC vote no a una nueva prórroga del estado de alarma, Aragonés cree su partido “ha actuado con mucha responsabilidad”. “Creemos que la situación era de tanta emergencia que se tenía que intentar no bloquear. No puede ser que 50 días después estemos aún sin haber evolucionado. Es hora de que esto se gestione de manera diferente y nos estamos planteando seriamente pasar de la abstención al no”. Para Aragonés “la centralización de decisiones no ha funcionado”.

El marco legal sin estado de alarma sería la Ley de Protección Civil de Cataluña. “Ya lo usamos durante el cierre de escuelas o la Conca de Òdena. Esta ley nos habilita para hacer el desconfinamiento por fases con el plan que hicimos, que creemos que es mejor que el del Gobierno porque lo hemos hecho a partir de la experiencia, no porque seamos más listos”.

“Nos encontramos ante un choque a la economía que es el más importante en décadas. La cuestión de cómo se reanuda la actividad es importante. En todos los ámbitos en los que recaudamos como administración tendremos que hacer un aplazamiento de impuestos. Hemos mantenido los contratos y hemos inyectado liquidez. Pero necesitamos medidas de mucho más largo alcance”.

“La reunión de esta tarde de los responsables de las comunidades con la ministra de Hacienda es el momento de concretar. Nosotros hemos estimado una necesidad de 4.000 millones de euros. Esto se debe poder desembolsar este año, debe ser inmediato. Habrá que ver la letra pequeña. Lo que se plantea es suficiente razonable, pero hasta que no lo vea el BOE, no lo daré por bueno”.

En cuanto a la disputa entre Roger Torrent i Jordi Costa en la mesa del Parlamento, el vicepresidente de la Generalitat considera que “en estos momentos la ciudadanía espera que prioricemos la situación de emergencia y no entrar en polémicas estériles. Hay autoexigencia por parte de todos. En algunos momentos hay que saber callar y no abrir nuevas polémicas”.