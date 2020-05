UCE Palencia responde a las cuestiones más consultadas durante el Estado de Alarma sobre telefonía

Durante esta situación provocada por el COVID-19, muchas actividades han sido suspendidas, entre ellas el deporte, por ello muchos palentinos han consultado a la Unión de Consumidores qué va a pasar con los paquetes que habían contratado para disfrutar de las emisiones deportivas, sobre todo las relacionadas con el fútbol.

Para dar respuesta a qué podemos hacer en estos casos que ya hemos pagado la cuota a la operadora de telecomunicaciones, pero ahora no podemos disfrutar de los partidos, debemos aplicar las medidas excepcionales reguladas sobre los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo.

Así, para las cantidades ya abonadas, la empresa debe ofrecer opciones de recuperación del servicio no prestado, como que cuando las competiciones se reanuden, se pueda disfrutar de los partidos ya abonados y que no se han podido disfrutar, y en el caso de que el consumidor no lo acepte, deberá reintegrar el importe proporcional del servicio no prestado, al igual si finalmente no se realizan las competiciones deportivas.

En cuanto a las futuras cuotas, las empresas se han de abstener de presentar a cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, aunque nuestro consejo es que solicitemos la baja durante el tiempo que no haya competiciones o solicitar la eliminación temporalmente del paquete de fútbol de la tarifa contratada.

Otra de las cuestiones que se plantean los consumidores en relación a este sector, es si pueden subir las tarifas durante el estado de alarma, a lo que indicamos, que mientras esté en vigor el estado de alarma, los operadores proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas no podrán incrementar los precios de los servicios en los contratos ya celebrados, ya sea de abono o de prepago.

En relación a las portabilidades hay que tener en cuenta que tienen restricciones, no se podrán realizar en el caso que sea necesario que un técnico acuda a nuestro domicilio para realizar la instalación, se podría hacer si se contrata con un kit autoinstalable, y seamos nosotros mismos los que hagamos la instalación, pero antes de contratar el servicio de esta forma, hay que asegurarse de que seremos capaces de hacer la instalación porque en ningún caso se podrá pedir que acuda un técnico para que nos ayude. Tampoco se podrá realizar portabilidades en el caso que sea necesario que el consumidor tenga que desplazarse a una tienda, como puede ser para recoger una tarjeta SIM.

Muchos consumidores han trasmitido a la UCE que el servicio de atención al cliente de las compañías telefónicas no están funcionando debidamente, esto es habitual pero durante el confinamiento se ha agravado, aumentando el tiempo de espera para ser atendidos, incluso a veces después de esperar la llamada se corta, o se está hablando con el teleoperador y también se corta, esto hace que muchas gestiones, que durante este confinamiento estemos gestionando como puede ser solicitar una baja o hacer una reclamación, se queden frustradas, por ello se aconseja a todos los consumidores que realicen estas gestiones de forma escrita, a través de medios electrónicos o medios postales.