HOSBEC afronta la 'nueva normalidad' con "voluntad e ilusión" para abrir en las mejores condiciones posible

Nuevo encuentro telemático este miércoles entre el president de la Generalitat, Ximo Puig, y empresarios hoteleros de HOSBEC con su presidente Toni Mayor a la cabeza para recoger las impresiones y preocupaciones de uno de los sectores más importantes de la Comunitat y recabar aportaciones para los protocolos de apertura. A partir del próximo lunes estos establecimientos ya pueden abrir, aunque con muchas restricciones y con zonas comunes cerradas.

HOSBEC incide en la necesidad de un protocolo de seguridad sanitaria europeo para "unificar oferta y demanda", algo en lo que se está ya trabajando en relación con la 'nueva normalidad' que se implantará desde finales de juno en los distintos sectores económicos.

"Estamos ahora en el principio de lo que tiene que ser un protocolo final", ha destacado Toni Mayor, quien ha agradecido la implicación de Ximo Puig con un sector que espera una ocupación tan solo del 35 % este verano ante la ausencia de turistas internacionales por la crisis sanitaria.

Este miércoles se ha abordado la manera de garantizar la seguridad para clientes, siguiendo las líneas de la Organización Mundial de la Salud, protocolos de limpieza o la forma también de verificar que los empleados no tengan el virus. No obstante, Mayor recuerda que si no somos capaces de controlar el virus entre todos, de nada sirve que se trabaje en este plan.

Más difícil es la cuestión de zonas comunes. En este punto se trabaja con la mirada puesta en el mes de junio porque las directrices son de "difícil cumplimiento" para piscinas o salones. En cuanto al uso de playas, se perfila también en un borrador, aunque no creen desde HOSBEC que sea difícil controlar la afluencia y guardar las distancias teniendo en cuenta que solo los españoles van a hacer uso de ellas.

Con la temporada perdida las esperanzas están en el año que viene, cuando confía en que estén "completamente restablecidos los medios de transporte masivos y se permita la movilidad entre países".

Políticas económicas

Mayor ha insistido en que una de las claves de los próximos meses estará también en la política del Banco Central Eusopeo que debe evitar que "aumente" la prima de riesgo y que debe emitir el dinero "necesario para evitar un proceso de austeridad" como el vivido en la pasada crisis económica.

En palabra de Mayor "no es momento de proteccionismos de los Estados, sino de demostrar que el proyecto común de Europa tiene un amplio recorrido por delante. Los Estados miembro deberían replantearse los mensajes de proteccionismo que están transmitiendo porque no benefician a nadie, ni siquiera a sus propios ciudadanos".

Los empresarios turísticos de la Comunidad Valenciana son "muy conscientes" de los meses de dificultades que todavía quedan por delante, pero ello no ha rebajado la "ilusión y voluntad" de ir recuperando la normalidad poco a poco.