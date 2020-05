Roberto Rojo: "Las medidas tienen que estar destinadas a mantener el empleo"

No dejar a nadie atrás. Ese es el objetivo compartido entre Ayuntamiento de Aranda y organizaciones de relevancia para la localidad como ASEMAR, que en la tarde de este miércoles mantienen una reunión para valorar y aplicar parte de los remanentes en la reactivación económica de la localidad ribereña a través de varios frentes y partidas que ya han sido detalladas en un borrador. En él, se recogen medidas económicas como ayudas al alquiler de locales, ayudas al fomento del empleo, autoempleo y actividades económicas, y el programa Aranda Bonos como método de activación del comercio.

Este borrador es valorado positivamente por ASEMAR. En palabras de su vicepresidente, Roberto Rojo, “las administraciones se han implicado y hoy tenemos la primera reunión formal para reflexionar estas medidas, porque son buenas pero hay mucho que pulir”. “Tenemos que ir tomando decisiones con calma porque los recursos del ayuntamiento son los que son”, añade.

Para Rojo el simple hecho de haber llegado a un consenso político entre partidos políticos es un motivo de satisfacción. Sin embargo, apunta, “hay varios planteamientos del ayuntamiento en los que no es que estamos en desacuerdo, pero hay otras formas más eficaces para utilizar los recursos”. “Entre las medidas hay un perfil de empresa que es la pequeña empresa o autónomo de uno, dos o cinco empleados, que son las más vulnerables a esta crisis, gran parte de las medidas que se plantean no llegan a este perfil de empresa y vamos a insistir mucho porque es donde más apoyo necesitamos”, redunda.

Respecto a las cifras, el vicepresidente de ASEMAR recuerda que no hay datos específicos para saber el número de empresas y trabajadores afectados en Aranda, pero calcula que “si en la provincia de Burgos, porque no nos especifican datos, ayer había 5.300 ERTEs puestos en marcha con 44.000 trabajadores afectados, si nosotros tenemos un peso del 25-30% podemos hacernos una idea de la situación que atravesamos”. Por ello, reincide constantemente en que “el objetivo es que el empleo se mantenga, el foco no es crear nuevo empleo sino mantenerlo, y a nuestro entender otra visión, otra idea, no va a ser adecuada”.

Roberto Rojo cree que hay que focalizarse “en ese autónomo que vuelve a la actividad, orque los primeros meses su nivel de actividad va a ser bajísimo y va a estar en pérdidas, por lo tanto cualquier ayuda en esa época va a ser esencial, esa inversión es la mejor que puede hacer un ayuntamiento como el de Aranda de Duero, que está razonablemente gestionado”.

Activación del consumo

Respecto a la inclusión de más partidas para reactivar el consumo, el vicepresidente de ASEMAR sentencia que “el ayuntamiento siempre ha sido activo, pero eso debería darse en la segunda fase, en sus presupuestos ya tienen partidas para activar el consumo, hay que ser conservadores porque no tenemos ninguna certeza, lo que sí es claro es el problema que tenemos hoy”.