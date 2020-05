Asturias pedirá que Los Oscos y los valles del Oso pasen directamente a la fase 2 de la desescalada

El presidente asturiano Adrián Barbón pedirá al gobierno de España que adelante la desescalada en la comarca de Los Oscos y en los valles del Oso, para que puedan pasar directamente de la Fase 0, la actual, a la Fase 2, atendiendo a su situación favorable, en cuanto a casos de COVID-19. Barbón ha hecho este anuncio en el pleno que se ha celebrado en el parlamento asturiano este martes, el primero desde que comenzara la crisis del coronavirus.

Planteaba Ciudadanos en el turno de preguntas al presidente si el Principado disponía de capacidad presupuestaria para diseñar el plan de choque para afrontar la crisis económica del coronavirus. Adrián Barbón respondió "no, sinceramente no, con solo sus recursos Asturias no podrá hacer frente a esta situación". Dio cifras actualizadas, como que esta emergencia sanitaria ha supuesto ya un gasto de más de 100 millones de euros y una bajada de ingresos de más de 150 millones; pero recordó que el fondo extraordinario que el gobierno central distribuirá entre las comunidades autónomas irá destinado precisamente a compensar eso. En este punto el presidente asturiano se mostró, esta vez, en desacuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez , y explicó que ya se ha dirigido a la Ministra de Hacienda por carta para pedir que se cambien los criterios de reparto de esos fondos; no solo que se tenga en cuenta la población ajustada, la que incluye variables como el envejecimiento y la dispersión de la población; sino también que en el cómputo del gasto sanitario se cuenten el total de pruebas PCR, y no solo los positivos, y que se valore el esfuerzo sanitario anterior al coronavirus.

No será esta la única petición de Barbón al gobierno de Sánchez, también anunció que pedirá que, por su favorable situación en cuanto a casos de COVID-19, las comarcas de Los Oscos y Valles del Oso pasen directamente a la fase 2 de la desescalada de las medidas del confinamiento, sin pasar por tanto por la fase 1, que el presidente pedirá para el resto de Asturias a partir del próximo lunes día 11.

Antes de hacer ese anuncio el presidente del Principado respondiendo a una pregunta del PP había mostrado el mapa epidemiológico de España para destacar que Asturias es junto a Murcia y Canarias la comunidad con la mejor situación. Un análisis que no convenció a la portavoz del grupo popular, Teresa Mallada, que destacó que somos la quinta comunidad con la tasa de letalidad más alta, algo que achacó a la "nefasta gestión de las residencias de mayores del Principado, que aglutinan el 60% del total de los fallecidos por coronavirus".

A esto contestó Adrián Barbón que "la tasa a tener en cuenta, según los científicos no es la de letalidad, que mide las muertes en relación al número de afectados por coronavirus, sino la de mortalidad que lo hace por cada cien mil habitantes".

Pero… antes de poder dar esta explicación se produjo una pequeña trifulca, hay cosas que no cambian, entre el presidente y la portavoz del PP en el parlamento asturiano, que tuvo que aplacar el presidente de la Junta General, Marcelino Marcos Líndez, llamando al orden a Teresa Mallada.

El pleno se ha celebrado sujeto a una excepcionales medidas de seguridad e higiene para minimizar el riesgo de contagio, de modo que los oradores han intervenido desde su escaño, los medios de comunicación no hemos podido cubrir presencialmente la sesión, e incluso se ha bloqueado el acceso a los ascensores para impedir su uso.

Condiciones excepcionales para un orden del día igualmente excepcional, en el que todas las iniciativas y preguntas al presidente Adrián Barbón, han versado sobre la gestión sanitaria de la crisis del coronavirus, sus consecuencias socioeconómicas o distintos aspectos de la desescalada. El pleno ha comenzado además con la lectura de una declaración institucional por parte del presidente de la Junta, Marcelino Marcos, que ha querido ser una llamada a la tranquilidad de la población, un reconocimiento a los trabajadores de los servicios esenciales y un mensaje de ánimo y apoyo a los asturianos.

Tras la lectura de esta declaración, los diputados presentes han guardado un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus en la comunidad.