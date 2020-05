Los sanitarios del Bierzo están "agotados" y advierten del riesgo de ser población poco inmunizada

"Una población poco inmunizada es más factible de caer en una segunda ola de la pandemia". Es la reflexión con la que el responsable de Urgencias del Hospital, José Ramón Casal Codesido, ha querido pedir a la población del Bierzo y Laciana que no se relaje a pesar de que se vayan produciendo las medidas de desescalada y de que las cifras de contagio y de fallecidos no hayan sido tan tremendas como en otros puntos de la geografía nacional. Esa "inmunidad" es la que "puede hacernos más vulnerables a cualquier rebrote de la pandemia", indica Casal quien además se siente "orgulloso" del comportamiento de los ciudadanos del área de salud, una actitud de responsabilidad que les ha ayudado a superar el mal trago de estar en un hospital con falta de profesionales.

Asegura el representante de la GASBI que aunque todo el mundo habla de la desescalada desde el punto de vista sanitario los criterios que están en mente son sobre una "reescalada" y con ese temor se sigue trabajando. De hecho, hay que empezar a valorar qué medidas no han ido bien y si es necesario aumentar la zona Covid, o qué estructuras de las que se han colocado en el hospital pueden permanecer y cuáles, aunque se retiren, pueden volverse a montar inmediatamente en caso de un repunte.

Está claro, indica, que la pandemia "no ha afectado aquí como lo ha hecho en otras zonas y que nuestra respuesta con medidas como el triaje dispuesto a la entrada de Urgencias, o el covid-auto, han ayudado a evitar el acceso al hospital de gente infectada; al igual que ha permitido separar a pacientes el circuito interno que pudimos diseñar con el traslado a la clínica Ponferrada de pediatría, ginecología y obstetricia, unas incidencias que hubiesen entrado por Urgencias". Codesido considera que la efectividad de estas decisiones está probada pero también asume que cualquier determinación se ha adoptado con el riesgo de no saber si era o no la mejor. "Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido", añade.

"Estamos agotados"

"Estamos mentalmente muy cansados", reconoce Casal Codesido. La carga sicológica que tenemos empieza a aflorar ahora que empezamos a descansar. "Hemos pasado de estar inicialmente muy asustados a convertirnos en una piña, todos dando ideas..pero empezamos a notar el cansancio al tiempo que tenemos que afrontar cómo pensar en el futuro...parece que todo empezó ayer y ya hay que hablar de lo que nos puede volver a venir", dice.

Un 3% del personal contagiado

Además del cansancio, el jefe de Urgencias recuerda que cualquier regresión exige para ellos un sobreesfuerzo por la falta de personal a lo que hay que añadir la cuarentena en la que están ahora mismo una veintena de profesionales que han resultado infectados en las últimas semanas. "Es cierto que estaremos muy por debajo de la media nacional en esta tabla de contagios entre personal sanitario y no sanitario- añade- estaremos en un 3% con un centenar aproximadamente de empleados del hospital contagiados entre los 2.100 que hay en plantilla, pero también es importante saber que necesitamos tiempo para reponernos física y mentalmente".