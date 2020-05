Más de 30 bares y restaurantes de Ondara podrán ampliar sus terrazas

En Ondara, más de una treintena de bares y restaurantes podrán beneficiarse de una ampliación temporal de sus terrazas, durante el estado de alarma.

Este Ayuntamiento quiere facilitar la apertura de los negocios de hostelería y restauración para reactivar la economía local cuanto antes.

Por este motivo, el alcalde José Ramiro ha anunciado que se quiere potenciar la ampliación de las terrazas de estos establecimientos (bares, cafeterías, restaurantes...) de forma temporal, con el objetivo de que desde la fase 1 de la desescalada, en la que se permite abrir los negocios para consumo en las terrazas al 50% de la ocupación, puedan comenzar a trabajar cuantos más negocios locales, mejor.

Así, desde hoy, estos negocios pueden solicitar ya al Ayuntamiento una ampliación temporal de sus terrazas por la COVID-19. La tramitación se realizará a través de un modelo de declaración responsable en la que se indica la ampliación que se quiere hacer en la terraza. La tramitación, dado que el Ayuntamiento está cerrado, se puede hacer por vía telemática, si bien se recomienda telefonear al Ayuntamiento de Ondara previamente para informarse, o si no se dispone del certificado electrónico (teléfono: 96 576 60 00).

Actualmente, en Ondara hay 33 bares y restaurantes con terraza, que podrían beneficiarse de esta medida de ampliación.

Este sector no pagará la tasa de las terrazas mientras estén vigentes las medidas extraordinarias por la situación económica de la restauración (no se pagan desde el pasado 15 de marzo). La ampliación de terrazas se entiende como una medida temporal para aquellos negocios a los que no se les permite, por ahora, abrir los salones interiores, y solo el 50% de las terrazas.

Referente a la superficie de ampliación de las terrazas, no se ha puesto un límite máximo. La medida es de carácter provisional durante el estado de alarma y no se pueden hacer ampliaciones de pérgolas, toldos y otras estructuras, solo mesas y sillas (se entiende que también sombrillas).

Los locales que soliciten la ampliación se comprometerán a mantener la ocupación de la vía pública en las condiciones declaradas única y exclusivamente durante el actual momento de excepcionalidad debido al estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19; o sea, que esta declaración únicamente tendrá vigencia desde el momento en que el Gobierno autorice la ocupación de la vía pública con mesas y sillas, hasta que, una vez acabada la situación de excepcionalidad, el Ayuntamiento acuerde la vuelta a la situación general.

Las solicitudes deberán ir acompañadas del plano correspondiente, donde se grafiará a escala la ubicación exacta de la zona a ocupar, con acotación de sus dimensiones y de la distancia a fachada y a medianeras, indicación del ancho de la acera, de la zona de protección del paso de peatones y de los elementos de delimitación en su caso. Habrá que indicar también la superficie total a ocupar. Una vez presentada la solicitud, será valorada por la Policía Local de Ondara para comprobar que la propuesta presentada no conlleve ningún problema de seguridad vial ni peatonal.