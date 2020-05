Jaén podrá volver a la licitación de obra pública. Es una buena noticia sin duda para la provincia. Noticia que llegaba este martes tras el acuerdo del Gobierno Central para retomar la licitación, tras levantar la suspensión a este tipo de procedimientos en el Real Decreto de estado de Alarma.

Han sido casi dos meses de congelación de la obra pública en la provincia de Jaén en cuanto a licitación se refiere, y ahora podrá volver a retomarse esta vía para seguir aumentando infraestructura a una provincia como Jaén que ya lo necesitaba previamente y que ahora, tras el paso del coronavirus, lo va a requerir más que nunca.

“El Gobierno ha acordado que se levante la suspensión que se estableció en el decreto del estado de alarma para que se pueda volver a licitar obra pública sin necesidad de motivarlo como sucedía hasta el momento”, decía ayer textualmente la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quién añadía que se permite que las administraciones puedan realizar anticipos de los contratos que se han suspendido por emergencia sanitaria.

La construcción, según el gobierno, podría suponer una especie de turbo para la recuperación económica. El presidente de la Asociación provincial de constructores y promotores de obra, Francisco Chamorro, expresaba a Radio Jaén su convencimiento en que el sector tiene mucho que decir en la curva ascendente que se debe lograr en la economía de la provincia.

“Creo que el apoyo de la construcción va a ser un apoyo muy importante para poder salir de la crisis, sobre todo en la provincia de Jaén, y sobre todo en lo que es los municipios de la provincia de Jaén”. De los municipios jiennenses, en torno al 70% tienen menos de 5.000 habitantes “donde esas pequeñas empresas de cuatro, cinco o seis trabajadores están funcionando. Y tienen que seguir funcionando”.

No en vano, era algo que se venía exigiendo desde hace tiempo por parte de municipios y la comunidad autónoma. Francisco Chamorro tiene clara la exigencia, pide que las administraciones no paralicen la licitación de obra pública y que no vuelva a pasar.

“Entre otras cosas porque creemos que el sector de la construcción va a ser un motor muy importante para poder salir de la crisis. No se ha despedido a las personas, no se ha tenido que hacer ERTEs, se está trabajando, se está funcionando, incluso yo creo que podemos hasta absorber parte de la mano de obra del sector servicios. Creo que es muy importante que no se paralicen las inversiones públicas”.

Como ya es sabido, y como ejemplo se encuentra el Palacio de Deportes Olivo Arena, distintas obras estratégicas de la provincia no se paralizaron por fortuna. Pero la nueva licitación aportará un empuje importante a la economía provincial. También al empleo, por supuesto, con puestos directos pero también otros como “pintores, electricistas, fontaneros o técnicos entre otros muchos”, asegura Chamorro..