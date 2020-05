Ni rastro de los contratos del material sanitario de China comprado por Ayuso

“Comprar en China es como hacerlo en un mercado persa”, defendió en varias ocasiones Isabel Díaz Ayuso para justificar las dificultades de conseguir material sanitario y equipos de protección para plantarle cara al coronavirus. El Gobierno madrileño ha recibido ya seis aviones con más de 400 toneladas de equipos de protección. Pero, un mes después de la llegada del primer envío, no hay ni rastro de los contratos de esas operaciones millonarias. Se desconoce a través de quién se compró ese material, si recurrieron a algún intermediario, a qué empresa se encargaron esos productos y cuánto se pagó por cada uno de los equipos que se ha importado.

Esa falta de información choca con el último punto del acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos, el 155, que dice claramente que el Gobierno “potenciará los mecanismos de transparencia y gobierno abierto, poniendo a disposición de los ciudadanos una información amplia y detallada de la manera en que se usan los recursos públicos”.

La realidad es otra. En el portal de contratación de la Comunidad de Madrid aparecen 117 procesos de adjudicación relacionados con la emergencia del Covid-19. La Cadena SER ha revisado cada uno de ellos, pero ninguno tiene que ver con el material que se compró en el país asiático. Esos contratos corresponden a otro tipo de operaciones que han ido realizando las distintas consejerías, en el caso de Sanidad, el 69% de los contratos pertenecen a compras que han cerrado los diferentes hospitales madrileños a través del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a empresas afincadas en España.

El Gobierno madrileño ha adjudicado todos esos contratos por la vía de emergencia, a través de la fórmula más rápida y opaca como son los ‘Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad’. A través de esa fórmula, la Comunidad de Madrid ha pagado ya un total de 51 millones de euros para cuestiones relacionadas con la emergencia del Covid-19. Entre ellos están, por ejemplo, los 5.6 millones que se ha gastado la Consejería de Políticas Sociales para el ‘suministro de equipos de protección individual (EPIs) para el personal de atención directa a los usuarios en los centros residenciales de la Comunidad de Madrid, los 90.750 euros que el Canal de Isabel II se ha gastado en test rápidos (comprados a la empresa LAMBRA), los 189.000 euros que Madrid Digital ha pagado por 53.000 mascarillas (a TOWER TBA) o los 658.000 euros que ha desembolsado Metro de Madrid (a TECMEDICALGROUP IMLANTES QUIRÚRGICOS, S.L. y QD GLOBAL INTERNATIONAL, S.L) para adquirir mascarillas para su personal. En el portal de contratación de la Comunidad de Madrid se puede comprobar también que otro de los gastos más frecuentes fue para medicamentos, respiradores, portasueros, camas hospitalarias, incluso, se recoge los contratos de alquiler de algunos ventiladores mecánicos. Pero del material 'made in China' ni rastro.

La Cadena SER lleva varios días tratando de que la Consejería de Sanidad explique por qué no ha publicado esa información y cuándo lo hará, pero no ha habido respuesta. Ese silencio contrasta con las críticas de la presidenta madrileña que puso en duda la eficacia del Gobierno de España a la hora de comprar material fuera de nuestras fronteras, “el gobierno central ha malgastado grandes partidas de presupuesto en mascarillas defectuosas y en test comprados a empresas de dudosa gestión, con sobrecostes, material que no estaba homologado, tarde, adjudicando las compras a una empresa de comida para perros, a otra sin empleados ni experiencia, y a una condenada por estafa”, dijo durante su intervención en el pleno monográfico celebrado en la Asamblea de Madrid.