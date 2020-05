El Levante se fija en Guirassy

La prioridad de la dirección deportiva del Levante para el proyecto 2020-21 pasa por la contratación de un delantero, que mejore los números de Borja Mayoral que regresará al Real Madrid tras su segunda cesión y el fichaje de un central que compita con Vezo, Postigo y Rober Pier.

En el caso de la defensa, no hay un jugador en el horizonte porque Óscar Duarte tiene contrato en vigor y mientras no se produzca su salida no adelantarán las negociaciones con un posible sustituto, pero en el caso del atacante Manolo Salvador y David Navarro ya están buscando alternativas y con un perfil completamente definido.

El Levante quiere encontrar un jugador que sea poderoso en el juego aéreo, porque al equipo de Paco López le faltan centímetros en la zona de finalización, que prolongue balones al espacio para Roger, que sea dinámico para arrastrar a los defensas rivales y que gane duelos generando segundas acciones.

Ese tipo de delantero ya lo fichó Manolo Salvador en diferentes etapas y son varios los ejemplos con Alex Geijo, Cristhian Stuani o Deyverson y que se complementaban con Rubén Suarez, Caicedo o Roger Martí respectivamente.

Según ha podido saber la Cadena SER, el Levante ha fijado su mirada en Serhou Guirassy, uno de los jóvenes delanteros de la Liga 1 de Francia y que está desde hace una semana en el mercado porque el Amiens ha descendido de categoría después de que el Gobierno francés haya dado por concluida la temporada.

Esta circunstancia ha provocado que el club galo no pueda retener a su delantero estrella en el mejor momento de su carrera, con 24 años recién cumplidos y después de haber ejecutado su compra con un desembolso de 6 millones de euros que fueron a parar a las arcas del FC Colonia. El club alemán apostó en 2016 por un chaval de 20 años que empezaba a despuntar en el Lille y por el que pago 3,5 millones de euros.

Guirassy ha jugado 23 partidos de Liga, en los que ha anotado 9 goles y ha dado una asistencia. Su precio de salida estará en torno a los 8 o 9 millones de euros, aunque la cifra podría elevarse si compiten por su fichaje varios clubes de la Premier League con los que ya está en conversaciones.

El principal problema con el que se encuentra el club granota es que está completamente bloqueado porque necesita que el Nantes ejecute la opción de compra de Moses Simon por 5 millones de euros, para aproximarse a los 17,6 millones que debe generar por ventas netas antes del 30 de junio y le urge reducir los 11 millones de euros que le cuestan los ocho jugadores que tiene cedidos durante esta temporada.

Por lo tanto, el Levante no tendrá capacidad para invertir y mejorar su plantilla hasta que concluya la Liga a finales del mes de julio y pueda vender a alguno de sus activos más importantes como Aitor Fernández, José Campaña o Enis Bardhi, porque en caso contrario tendrá que apurar al cierre de mercado para incorporar a algún jugador cedido y que alcance picos de rendimiento elevado como sucedió con Caicedo, Koné o Martins.