Jaume Roures al 'Què t'hi Jugues!': "Tothom està interessat en tornar, els propis jugadors s'hi juguen el sou"

Els clubs de Primera i Segona Divisió ja han començat a passar els tests de COVID19 i les instal·lacions esportives ja han estat desinfectades i supervisades a nivell sanitari. Per tant, és qüestió d'hores tornar a veure com els equips s'entrenen per preparar-se pel retorn a la competició. Un retorn marcat per les urgències econòmiques derivades dels drets de televisió. De tot plegat n'hem parlat al 'Què t'hi Jugues!' amb Jaume Roures, director general de Mediapro. Qui ha reconegut que en cas de no tornar a competir, "qui perdria molts diners és el futbol. Són diners que ja no es podrien recuperar, la TV deixaria de pagar 1/3 part dels contractes". En xifres exactes, ha parlat de "7 mil milions d'euros a escala europea i 500-600 milions a Espanya".

Durant l'entrevista, Jaume Roures també ha parlat dels seus darrers afers relacionats amb el FC Barcelona: la demanda pel cas 'Barça Gate', les declaracions de Sandro Rosell o les darrerers vinculacions a candidats a la presidència del club.

Tothom vol que torni el futbol

"No es tracta de ser optimista, es tracta de posar tots els mitjans per acabar la lliga amb seguretat sanitària i amb tota una sèrie de mesures i que tothom hi posi de la seva part. Tothom està interessat, fins i tot els propis jugadors que s'hi juguen una gran part dels seus sous"

Cap partit en obert

"No es donarà cap partit de Barça o Madrid en obert. De fet, no crec que hi hagi més futbol en obert que el que hi ha ara, que a Espanya ja és molt"

Dies i horaris dels partits

"Els horaris no estan definits, però al ser partits sense públic no cal jugar en cap de setmana. Es podran jugar durant tota la setmana, podria haver futbol gairebé tots els dies. Entre setmana mai hi hauria partits al migdia/tarda. Clar que es tindrà en compte la calor"

Els clubs grans, els més perjudicats

"Els clubs grans perden més diners que els mitjans i els petits. Els grans guanyen molt amb TV, però també amb màrqueting, ticketing.. Els clubs grans estan més exposats, i s'acabi o no la lliga les pèrdues són importants. Els grans patiran més"

Nous recursos: imatge i àudio d'ambient

"Públic virtual? Ja es fa a Corea. És una possibilitat. Més que la decoració de les tribunes, el tema és l'àudio... que no se senti els jugadors, ja que això distorsiona l'ambient"

"Estem treballant en canviar l'orientació de les càmeres i també treballem en l'àudio... Què passa quan es marca un gol? Estem testant generar sons artificials el més fidels possibles. També volem que els espectadors interactuin des de casa"

Quan començaria la propera temporada?

"Començar la propera temporada sense acabar l'actual des del punt de vista sanitari no té sentit. Si s'acaba la lliga en els temps previstos, es podria començar la temporada 20/21 a mitjans de setembre. Si es comença més tard tampoc seria un greu problema, sempre es podrien treure dates FIFA"

Barça campió si ja no es juga més?

"Si no es pot acabar la lliga a França han aplicat un coeficient... Si formalment la Federació ha dit que hauria d'anar a Europa, també hauria de dir qui és el campió sota el mateix criteri"