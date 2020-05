¿Qué ha ocurrido con la Justicia durante este periodo de estado de alarma? Hemos llamado a Alberto Pérez Ibars, delegado del colegio de abogados de la provincia de Cádiz en Algeciras para conocer la respuesta a esta pregunta. "La llegada del virus ha sido un frenazo en toda la actividad judicial. Se pararon los juzgados y solo se han desarrollado las actividades indispensables con algún detenido o algún caso de violencia machista. Por lo que vemos va a continuar así mientras siga este estado de alarma"

Pérez ibars comentaba que esto no debe afectar a los casos que estaban a la espera, pues no hay incremento pleitos nuevos. "Este tiempo debería haberse aprovechado para poner al día la Justicia. Me consta que tanto jueces como fiscales que se está trabajando en casa y están poniendo su trabajo al día. Este periodo ha servido para limpiar el retraso"

El delegado del colegio de abogados reconocía que este parón ha supuesto una merma en los ingresos de los profesionales. "Quienes se dedican a la cuestión laboral están teniendo más trabajo, pero el resto lo ha visto reducido, prácticamente no ha habido detenidos. Nos ha afectado mucho en lo económico pero también en lo anímico". Pérez Ibars se ha solidarizado con las profesiones que están sintiendo el azote del virus y los recientes fallecimientos en el Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar"..

No ha eludido, tampoco, la cuestión de los juicios en el mes de agosto, una propuesta del Ministerio de Justicia publicada a finales del pasado mes de abril. "Creo que es soltar una bomba informativa para desviar la atención y a cambio no se habla de lo que se ha debido hacer. Por ejemplo por qué los juzgados no han podido teletrabajar, por qué los funcionarios no han podido ir a trabajar cuando otros sí lo han hecho". Ibars ha comentado que seguimos con una justicia con métodos del siglo XIX. "Aún tenemos legajos, expedientes amarrados de mala manera. No se quiere invertir en justicia". En definitiva Pérez Ibars denuncia la falta de modernización de la justicia, "Ese es el gran problema que no tenemos un plan para que la justicia se actualice al mundo en que vivimos. Otras administraciones se han sabido adaptar".

También le hemos preguntado a Pérez Ibars por una iniciativa que se produjo al inicio de estado de alarma, qué hacer con los presos preventivos cuyos casos se iban a retrasar como consecuencia del parón judicial. "Se tenía que haber sido más sensible con estas personas preventivas a falta de juicio. Se ha puesto a gente en libertad pero con fianzas altísimas, eso es condenarlo a seguir en prisión".

Por último Pérez Ibars ha querido manifestar el deseo de la profesión, "el deber", de colaborar para mejorar la situación social ocurrida con el Covid 19. "La abogacia tiene ahora mismo ante sí el reto de atender a los necesitados -de ayuda profesional- no me refiero solo a quien tiene que demandar una despido sino de aquellas personas que tienen que afrontar decisiones como la quiebra de su empresa... tenemos que actuar de una manera social incluso olvidándonos de la cuestión económica. Imagina la cantidad de situaciones que se han podido modificar en familias... Ya estamos planteando ideas para ayudar, que la sociedad sepa que cuenta con unos abogados comprometidos".