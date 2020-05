El positivo fantasma que apea a Huerta de la desescalada

Huerta de Rey y los otros diez núcleos de población de que se compone su zona de salud no pasarán este lunes a la fase I de la desescalada, pese a que desde el principio se encontraba en primera línea de salida. Y todo ello por un solo caso extemporáneo detectado el 29 de abril dio al traste con más de un mes de inmunidad. Un caso que. Además, no es real: hoy mismo se ha confirmado que fue un falso positivo.

Con una de las tasas de incidencia de la pandemia menores de toda la provincia de Burgos y tras no haberse detectado ningún caso nuevo desde el 28 de marzo, el miércoles de la pasada semana la aparición de un caso positivo teñía Huerta de Rey de amarillo el mapa que emplea la Junta para mostrar qué territorios van quedando libres de la enfermedad y en el que esta zona de salud llevaba desde el principio coloreada de verde. No solo fue un cambio estético: la metamorfosis también excluía esta zona de salud de los territorios propuestos para avanzar en la desescalada el próximo 11 de mayo. En realidad podría hacerlo con todas las de la ley, porque hoy mismo se ha confirmado que el único contagio que se ha producido en la última semana y el primero tras un mes de inmunidad finalmente ha sido un falso positivo. Así lo han confirmado las dos pruebas posteriores que se le han practicado a la persona afectada. Y es que después de que la segunda prueba refutara el sentido de la primera, los responsables sanitarios no quedaban tranquilos con este baile de resultados, por lo que decidían aplicar un tercer test que no ha detectado ningún rastro de paso del virus por esta persona.

Se confirma, por lo tanto que la zona de salud de Huerta lleva limpia de enfermedad más de cinco semanas consecutivas. Pero la información no ha llegado a tiempo: la Junta ya ha dejado a la zona de salud de Huerta de Rey fuera de la propuesta de territorios que pasarán a la fase I de la desescalada que este miércoles enviaba al Ministerio de Sanidad. Y eso pese a que la consejera anunciaba estos días que la aparición de un solo caso no sería determinante para dejar a a un territorio fuera de la desescalada, sino que se llevaría a cabo el aislamiento de la persona contagiada y el seguimiento y rastreo de sus contactos.

Cabe recordar que Huerta de Rey no solo es la zona de salud de la Ribera del Duero con menos incidencia del coronavirus, sino que es la tercera menos afectada de las 37 en las que se divide toda la provincia de Burgos: sólo se han detectado cuatro casos oficiales (con las reservas mencionadas anteriormente), solo por detrás del Valle de Losa, donde sólo se ha diagnosticado un caso en todo este tiempo y Sedano, que ha quedado totalmente libre de enfermedad.