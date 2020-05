El turismo y la hostelería local, pendientes de la desescalada

Que el coronavirus va a seguir en nuestras vidas es un hecho. Hasta que la vacuna sea una realidad hemos de saber convivir con él -y después también, aunque ya no tenga tanta incidencia- y mantener la debida precaución, pero tampoco paralizar nuestra economía. Las fases de desescalada se han iniciado, y hay dos sectores que miran mucho hacia el futuro más cercano ; el turismo y la hostelería. Este jueves hemos charlado con sus respectivas asociaciones locales, AFOTUR Y ASOHAR.

Este verano se habla de un turismo de interior. Algo que desde AFOTUR se visualiza con satisfacción, como cuenta Mercedes Calvo. “Es una fortaleza pero también una oportunidad que hemos de llevar entre todos, por eso es necesario que la gente se asocie”, apunta, señalando la relevancia del asociacionismo como método de conseguir mejores soluciones para el sector.

Desde el mundo hostelero se suman a esta idea, y también a la crítica fundada sobre las ayudas que la Conserjería de Cultura y Turismo anunció recientemente. “Han sacado líneas de ayuda que excluyen a los bares y locales que tengan más de cuatro empleados, eso en un restaurante o bar es complicado, queda demasiada gente fuera de estas ayudas, afecta en el mundo rural como en ciudades como Aranda”, apunta Nuria Leal, de ASOHAR.

Complementar estas ayudas debe llevarse a cabo a través de la unión de sectores anteriormente mencionada, haciendo propia la frase de que ‘la unión hace la fuerza’. En cualquier caso, tanto AFOTUR como ASOHAR creen que el mantenimiento del empleo es imprescindible para que sus sectores puedan aguantar la crisis. “Lo más importante es mantener el empleo y luego que haya seguridad, saber cómo tenemos que abrir y qué protocolos hemos de seguir, y lanzar esa confianza para que la gente salga a la calle segura y no tenga miedo de consumir. El ayuntamiento de verdad ha dado un paso importante, pero ahora también hemos de poner de nuestra parte para que los clientes se sientan a gusto y salgan a la calle sin miedo”, añade Leal.

Desescalada

La situación de desescalada no es sencilla. Castilla y León ha dejado fuera a toda la comunidad a excepción de 26 zonas básicas de salud, por lo que el resto de la comunidad -incluida la Ribera del Duero- se queda en la Fase 0. Desde el sector turístico entienden que “podemos recibir mucha gente de Madrid, pero tenemos un problema, si nosotros hacemos la desescalada más lentamente no les ponemos el anzuelo para que puedan venir”.

Por su parte, la hostelería entiende que entrar algo más tarde en la Fase 1 no ha de ser un inconveniente. “Si no podemos abrir el 11 de mayo y tiene que ser el 18, yo creo que por una semana menos o más no nos va a importar, lo que sí queremos es abrir con todas las garantías sanitarias, tanto para nuestros clientes como para nuestros empleados, espero que con unos protocolos sanitarios claros, y que se haga con todas las garantías”, sentencia Nuria Leal.