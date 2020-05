Aprobado el Pacto por la activación económica y social de Tenerife

“Este no es el documento de Pedro Martín ni del equipo de Gobierno, sino el resultado del conjunto de opiniones de los grupos políticos". Así ha expresado el presidente del Cabildo Tenerife su posición respecto al Pacto por la activación económica y social que ha sido aprobado en sesión plenaria este jueves con los votos a favor del PSOE, el Grupo Mixto y Sí Podemos Canarias y las abstenciones de Coalición Canaria y el Partido Popular. Como contrapunto, el portavoz nacionalista, Carlos Alonso, ha condicionado su posición a que las más de 100 enmiendas económicas y fiscales presentadas por su formación sean tomadas en consideración en la mesa de trabajo.

El proyecto que tratará de hacer frente a la crisis socioeconómica derivada de la Covid-19 cuenta con una partida de 148,5 millones de euros, una reorganización del Presupuesto insular, según el presidente, que se divide en cinco bloques: área social, que dispondrá de los 212 millones de euros ya asignados en las cuentas anuales del Cabildo y a la que se sumarán 18,8 millones de euros; empleo y desarrollo económico (32,6 millones de euros); sector primario (4,9 millones de euros); inversiones y obras públicas (87,7 millones de euros); y simplificación administrativa (4,5 millones de euros).

Pese al visto bueno final al plan de choque, la oposición se ha dirigido al Gobierno en unos duros términos acusándolo de falta de transparencia. La portavoz del Partido Popular, Zaida González, ha asegurado que tras solicitar en reiteradas ocasiones las fichas financieras que acompañarían al Pacto, no fue “hasta el 4 de mayo” cuando se produjo la comunicación. Además de solicitar “más colaboración” y un cambio de actitud en el equipo de Gobierno, ha añadido que las medidas propuestas “podían haber sido aprobadas por real decreto” y por tanto puestas en marcha.

A esto, la consejera socialista Marián Franquet ha replicado que es necesario tener “altura de miras” y ha destacado que la fórmula a emplear por los dirigentes será “rigor, eficacia y coordinación” porque, de lo contrario, “estaríamos decepcionando a la gente (…) “La nueva situación es que a los que antes les iba mal ahora les va horrorosamente mal, a los que les iba bien o muy bien, ahora les va mal”. En este sentido también se ha expresado la consejera de Sí Podemos Canarias, María José Belda, que ha reiterado su intención de “seguir adelante con la vocación de trabajar a la gente” y ha celebrado la implantación de “un escudo social”.

En un pleno que ha durado casi cinco horas por las discrepancias políticas, Coalición Canaria ha querido tender la mano a la presidencia sin perder su perspectiva. Carlos Alonso ha aseverado que “estamos llegando tarde y poco, la capacidad del Cabildo es mayor”, por lo que ha pedido "más ambición" a los dirigentes de la institución. El portavoz nacionalista también ha aludido al turismo o el sector del taxi, a los que “no se nombra en el documento”. A esta acusación de inacción, Pedro Martín ha respondido de manera tajante: “Cuando hablamos de ayudas a desempleo o autónomos también se habla de trabajadores del sector turístico o taxistas (…) No hemos querido poner nombres”. Durante sus intervenciones, el presidente también ha afirmado que la intención de la corporación era presentar una propuesta “lo más democrática y amplia posible”, por lo que toma en consideración la posición de agentes económicos, sociales y de la FECAM.

El vicepresidente, Enrique Arriaga, también ha querido contestar a Alonso de manera taxativa: “para elaborar un plan no podemos usar el cuento de la lechera, no podemos usar lo que no tenemos, ustedes proponen 85 millones de euros de los que no disponemos”.

Respecto a la situación financiera de la corporación, Pedro Martín ha augurado un horizonte “bastante complicado” ya que “más de la mitad del bloque de financiación canario se va a perder”. Este 2020 comenzaba con 861,3 millones de euros en las arcas insulares, sin embargo, la crisis sanitaria ha obligado a remodelar las cuentas. Teniendo en cuenta lo ejecutado ya del presupuesto (164 millones de euros), el capítulo I de Personal (65 millones), los créditos que se deben transferir al IASS (162 millones) y el importe del plan de choque (148,5 millones), el margen de actuación de la corporación oscilará entre los 180 y 190 millones de euros.

Martín ha incidido, no obstante, en que “la agenda la marca el virus” y el paquete de medidas aprobado “se centra en lo importante” y “responde a una situación excepcional” en la que Tenerife acumula más del 43 por ciento del paro de todo el Archipiélago.