Marea Atlántica critica que se haya reorientado el dinero de la recuperación de los terrenos de la Solana

Marea Atlántica censura que el gobierno local de A Coruña haya decidido reorientar 1'4 millones de euros destinados, en principio, a la recuperación de los terrenos de la Solana para el pago de las expropiaciones de Elviña. Desde la formación rupturista reconocen un nuevo desencuentro, piden a los socialistas no alejarse de las políticas progresistas.

Lamentan lo que consideran un paso atrás por parte del gobierno que preside Inés Rey, que según Xiao Varela podría haber optado por orientar otras partidas y no la de la Solana.

Varela reconoce el nuevo desencuentro, pide a los socialistas no alejarse de las fuerzas progresistas de la ciudad: “Que non nos deixen de lado, que non deixen de lado as politicas progresistas porque entón non van contar co apoio da Marea Atlántica, está a buscar outros acordos para non ter que ponerse dacordo coa Marea porque sabe que nós imos ser mais esixentes.”

Fuentes municipales explican a nuestra redacción que esa partida de 1'4 millones de euros no iba a ser ejecutada este año y recuerdan que se está tramitando una modificación del suelo para calificarlo como público dotacional.