El turismo de Granada quiere ponerse en pie y vive entre la angustia y la esperanza

El turismo de Granada no se da por vencido, ni mucho menos. No habrá visitantes internancionales al menos hasta la primavera del 21, de esto no hay duda, pero el sector confía en que el visitante de proximidad, en provincial, regional y nacional, pueda aliviar en parte el peor momento que se recuerda.

Lo primero es, desde luego, "superar la epidemia", como ha explicado en el especial 'Hoy por Hoy, reconstruyendo el turismo de Granada' el presidente de la Federación de Hostelería, Gregorio García. "Si la epidemia sigue con nosotros, nadie querrá venir, así que es muy importante que lo hagamos bien y superemos las fases de la desescalada", ha dicho García.

El presidente ha recordado la necesidad de herramientas para que la salida de los ERTE sea flexibles y se pueda adecuar a la activación de los establecimientos hosteleros, "de lo contrario será muy difícil que muchos bares y restaurantes puedan abrir".

Eso sí, sobre este asunto, el Ayuntamiento de Granada ha aprobado este jueves en Junta de Gobierno la ampliación de terrazas en los restaurantes y bares que sea posible, medida que supone un balón de oxígeno. También permitirá la ampliación de horarios y la peatonalización de calles mientras duren las medidas sanitarias por la pandemia.

Escucha aquí la primea hora del especial Hoy por Hoy Granada

Hoteles

La situación no es más sencilla para los llamados Hostel, donde jóvenes de destinos internacionales comparten incluso grandes habitaciones llenas de literas. Estos negocios están abocados "al cierre", ha dicho en Hoy por Hoy Maite Olalla, que regente 'Oh My Hostel' en el centro de Granada. "Nos hemos unido en una plataforma nacional y hemos pedido poder hibernar, directamente, porque hasta dentro de un año no vamos a tener ingresos. Los gastos en mi negocio son cada mes de 4.400 euros como mínimo, sin levantar la persiana, y si no hay visitantes no se puede sostener. Necesitamos moratorias en los alquileres, endeudarnos para no morir".

Los grandes hoteles de Granada están sopesando la posiblidad de aplazar la apertura hasta septiembre. Es el caso del Vinnci Albayzin, en la Carrera de la Virgen, un hotel con 50 empleados que vive pendiente de las directrices de Sanidad para saber cómo debe ser su adaptación al turismo que viene. "Para nosotros es muy difícil conseguir que sea rentable, sobre todo cuando julio y agosto son temporada baja para Granada", ha dicho su director, Paco Puente, en Hoy por Hoy.

En la costa se baraja como fecha más probable de apertura el 15 de junio. El sector de la costa granadina asegura que si la movilidad interprovincial no existe, y si hay restricciones importantes en zonas comunes de hoteles y en las playas para bañistas, el horizonte no es nada fácil. Los hosteleros de la Costa Tropical aseguran que aún se siguen anulando reservas para julio y agosto.

Los alojamientos rurales observan el futuro con más esperanza. Los propietarios ya están adaptando sus negocios para garantizar más y mejores medidas sanitarias a la espera que se concreten desde Sanidad.

Acciones de promoción

Granada se quiere lanzar a por el turista de proximidad. El de la provincia, el de Andalucía y el de España. El Patronato de Turismo de la Diputación presentará la próxima semana su plan de reconstrucción del sector, enfocado exclusivamente al turismo nacional y de proximidad con acciones de promoción en los lugares de destino, a través de redes sociales y en las ciudades AVE.

Incorpora el Patronato a su plan Extremadura, Castilla León, País Vasco y Asturias a los puntos de origen de turistas ya habituales como Madrid, Cataluña y el todo el levante peninsular.

El diputado provincial de Turismo, Enrique Medina, ha asegurado que no todo está perdido y que es el momento de "diversificar, de mostrar todas las potencialidades de la provincia". Según un estudio del propio Patronato, el perfil del visitante que predominará esta camapaña es joven, personas solas o en pareja, con interés por el turismo cultural y deportivo.

En cuanto a la activación del aeropuerto, Medina ha descartado el tráfico internacional al menos hasta la próxima primavera aunque ha sido más optimista en al referirse a la reanudación de los enlaces nacionales: "en los próximos meses", ha dicho sin descartar el mes de agosto.

Economía sumergida

Comisiones Obreras ha denunciado irregularidades en los contratos del sector de las hotelería y en las condiciones laborales. Su secretario provincial Ricardo Flores ha cifrado por encima del 30% los trabajadores "que no cotizan convenientemente" y pide una contrarreforma laboral que derogue las condiciones impuestas actualmente y proteja los derechos de los empleados.