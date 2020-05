Madrid abre este viernes los parques de los distritos

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado este jueves que a partir de mañana, viernes, se abrirán los parques pequeños de los distritos, mientras que por "prudencia" se mantendrán cerrados los parques de mayor tamaño. A diario abrirán los parques de los distritos pero por el momento no lo harán las grandes zonas verdes como el Retiro, la Dehesa de la Villa, la Casa de Campo o Madrid Río.

Entre los parques que tampoco abrirán figuran además Fuente del Berro, el Capricho, la Quinta de los Molinos, los jardines de Sabatini, Torre Arias, Valdebebas, el parque de Oriente o el del Oeste.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado esta decisión en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha comparecido junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida y la portavoz municipal, Inmaculada Sanz.

La decisión de abrir los parques pequeños obedece a la postura de "ir paso a paso y de no dar el siguiente paso antes de evaluar la anterior", ha señalado la vicealcaldesa.

"Ambicioso plan de peatonalización"

Villacís ha admitido que "la ciudadanía quiere todos los parques" abiertos, pero el Ayuntamiento quiere ser capaz de controlar los nuevos pasos que da y va a ir "poquito a poquito". La concejal de Cs ha señalado que no quieren una "recaída" y ha agregado que están viendo que las decisiones de "desconfinamiento" son acogidas con excesiva "alegría" y se están "produciendo excesos que no nos podemos permitir". También Martínez-Almeida ha pedido a la ciudadanía que cumpla las normas y que, por ejemplo, no haga deportes en parejas ni en grupos o no se paren a tener conversaciones en la calle.

La calle Mayor, Cascorro, la avenida de Arcentales o el Paseo de la Castellana entre Goya y Emilio Castelar son algunos de los tramos que se peatonalizarán los fines de semana en la capital, a partir de este sábado, dentro de un "ambicioso plan de peatonalización" que abarcará 19 kilómetros y 235.000 metros cuadrados.

