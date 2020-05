Decálogo de la Salud Mental para los paseos en Palencia

Tras casi 50 días de confinamiento en nuestros hogares, muchas personas tienen miedo y encontrarse de frente al mundo exterior les provoca angustia. Los centros de las Hermanas Hospitalarias en Castilla y León, institución con 139 años de experiencia en la atención de mayores y la salud mental, ha elaborado un decálogo para adaptarnos a la “nueva normalidad”. Los doctores Carlos Martín, geriatra y director médico de las Hermanas Hospitalarias y Nuria Miguel, psicóloga clínica de Hermanas Hospitalarias han elaborado este Decálogo de Bienestar Emocional. Lo reproducimos de forma íntegra.

No tengas prisa por salir a la calle. La salud necesita del bienestar físico y mental. El bienestar emocional es un componente esencial en la salud de las personas. Así que, si salir a la calle te genera miedo, recuerda que, si has estado en casa casi 50 días, puedes estar tranquilamente unos días más... Salir a la calle será un paso necesario para que tu vida vuelva a la normalidad, pero hazlo a tu ritmo, no hay ningún plazo que tengas que cumplir.

Quiérete. Para ello cuida tu imagen, aunque no tengas que salir a la calle. En estos días, todos hemos aprendido a hacer videollamadas. Pero más allá de arreglarnos para los demás, es importante que también lo hagamos para nosotros mismos, que nos veamos bien y con actitud positiva. Sentirnos bien por fuera también nos ayuda a sentirnos bien por dentro. Y, por si eso fuera poco, verte arreglado/a puede infundirte un nuevo ánimo para salir.

Primero a un sitio conocido. Si salir te genera tensión y angustia, empieza por lo más fácil. Ve por tu calle, acude a comprar el periódico a tu quiosco de siempre. Busca caras conocidas que te aporten confianza y seguridad. Protégete. Usa la mascarilla si eso te aporta confianza, aunque recuerda que no es obligatorio en espacios abiertos. Y trata de cambiar los guantes por gel hidroalcohólico o agua y jabón. Es mucho más seguro.

No pongas en peligro a tus seres queridos. Todos hemos respondido muy bien y con responsabilidad admirable durante este confinamiento. Hemos evitado abrazos y saludos para protegernos a nosotros y a nuestras familias del virus. Pero aún queda trabajo por hacer, continúa manteniendo la distancia de seguridad y cumple las medidas higiénicas y de protección.

Mejor poco a poco. Alrededor de nuestras casas hay mucho espacio para caminar. Si te encuentras agobiado/aporque hay mucha gente en la calle o hay malas condiciones meteorológicas, prueba a volver a casa e inténtalo más tarde, pero recuerda: no significa que salir sea peligroso o que no sea buena idea volver a intentarlo de nuevo.

Busca actividades con las que disfrutes en tu primer paseo. Mira las ventanas decoradas durante el confinamiento, fíjate en los paseos en bicicleta de los niños, haz fotografías a la primavera de los parques, campos y jardines o, simplemente, escucha el silencio de nuestras ciudades sin coches.

Transmite alegría. Llama por teléfono a tus familiares para contarles tu primera experiencia de paseo tras el confinamiento. Comparte en las redes sociales las fotografías que hayas tomado. Incluso puedes escribir tus sensaciones en tu diario, te reconfortará cuando lo releas. Recuerda ser prudente y responsable para evitar rebrotes. Si en el confinamiento el principal responsable eran las autoridades sanitarias, durante la desescalada cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad con nosotros mismos y con los que nos rodean.

Si necesitas ayuda, acude a un especialista. Si la situación te supera y te encuentras desbordado/a: ¡Pide ayuda! A un familiar, amigo, profesor, orientador, psicólogo, médico o en una asociación. Recuerda que muchas organizaciones han puesto a tu disposición servicios de atención psicológica gratuita. Hemos entrevistado a las psicólogas Cristina de Pablo y Nuria Miguel.