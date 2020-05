Aprobada con el voto en contra del PP la Ordenanza Reguladora de Vehículos de Movilidad Persona

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este jueves en el pleno ordinario del mes de mayo, ha aprobado de forma definitiva la Ordenanza Reguladora de Vehículos de Movilidad Personal, contando con el único voto en contra del Partido Popular.

Como ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, tras la aprobación provisional de la norma el pasado mes de enero, se abrió un periodo de alegaciones, de las que, como ha destacado, "se han admitido casi todas, al menos en parte, lo que ha mejorado la norma, le ha dado más concreción".

De este modo, entre las modificaciones de la ordenanza, se han introducido aspectos como adecuar la velocidad a 10 km/h máximo en zonas de prioridad peatonal, con 1,5 metros de separación con los peatones, y desmontando del vehículo si hay aglomeraciones.

En zonas ciclables, también la velocidad máxima será de 10 km/h, bajando a 5 km/h cuando se acerquen a peatones; y en zonas verdes extensivas, solo se podrá circular por determinadas zonas, con un máximo de 5 km/h. En carriles bici, la prioridad será siempre ciclista, y con un máximo de 10 km/h, y, en calzadas, solo se podrá ir por calles con un único carril o por carriles de un sentido y carriles 30.

No será obligatorio el uso del casco, ha continuado Caballero, que ha señalado que, en la circulación nocturna, se irá por la calzada y, además de la iluminación, el conductor llevará reflectantes. La edad mínima será 16 años "como la mayoría de las ciudades", para una sola persona y con un régimen de sanciones que se mantiene, además de que no se podrá usar teléfono móvil o auriculares. Se hará también una campaña de difusión de la norma, una vez que entre en vigor tras publicarse en el BOR.

Por otro lado, si el VMP dispone de manillar deberá contar con timbre y si circula de noche o en situaciones de poca visibilidad deberá disponer de alumbrado.

Los VMP deberán estacionarse en los lugares habilitados para ellos o en los destinados a motocicletas y bicicletas. Si no hubiera en zonas próximas, se permitirá estacionar en las aceras junto al bordillo, siempre y cuando se dejen más de tres metros de ancho libres y dos metros respecto al pavimento tactovisual. Se autoriza el anclaje en aparcabicis y vallas.

No se permitirá su anclaje a árboles ni elementos vegetales, bancos, marquesinas, elementos de señalización o cualquier otro elemento de mobiliario urbano cuya utilidad o acceso quede dificultado por la presencia del vehículo.

Tampoco se podrá estacionar sobre tapas de registro o de servicio, junto a paradas de transporte público urbano ni junto a reservas para carga y descarga, taxis o vehículos que transportan a personas discapacitadas con movilidad reducida.

Finalmente, con la nueva Ordenanza Municipal, los conductores de VMP, al igual que los de vehículos similares, están obligados a someterse a las pruebas de detección de tasas de alcohol y de presencia de drogas que se lleven a cabo en el término municipal de Logroño.

RÉPLICAS

En palabras del concejal del PR+ Rubén Antoñanzas, se trata de una norma que pone fin a la inseguridad de peatones y conductores, en una ordenanza "muy demandada" y que ha dicho "es muy clara". Para el portavoz de UP José Manuel Zúñiga, hay que destacar el trabajo municipal sobre todo por "la urgencia al regular este VMP".

Por parte de Ciudadanos, la edil Rocío Fernández ha apuntado su 'sí' a la Ordenanza, pero ha echado de menos "más participación" sobre todo "por lo acelerado" de su tramitación, a su juicio, ante lo que ha reclamado una gran difusión de la norma. Y, al mismo tiempo, ha requerido avanzar en la puesta en marcha del PMUS, "una obligación ante los cambios en la movilidad".

Desde el Partido Popular, el concejal Antonio Ruiz Lasanta ha criticado que "desde la aprobación provisional de esta norma en enero, ha sufrido un deterioro considerable, hoy es peor la ordenanza que la que vino entonces" y ha afirmado que, con ella, "los patinetes van a circular de manera más insegura por la ciudad".

En concreto, ha lamentado que "restringe su uso en Logroño, más que en ninguna otra ciudad", además de considerar que "es una norma no necesria, porque la DGT ya lo había regulado, incluso han cambiado el concepto de VMP de la DGT".

A ello ha sumado "el problema" de la edad en 16 años, mientras otras ciudades lo bajan a 15, 14 o incluso 10 años para circular por las aceras, "por lo que muchos chavales se comprarán antes un ciclimotor que un patinete".

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha intervenido para responder al PP, argumentando que "tenemos unas convicciones: primero, el peatón, la bicicleta, el transporte público, la logística de carga y descarga, el coche compartido, y, por último, el vehículo particular, todas las acciones que ha tomado y va a tomar este Gobierno tienen como marco estas premisas".

"Todos somos peatones y a veces cogemos el coche, yo también. ¿Dónde están ustedes? No sé dónde han estado, en pequeñas ordenanzas, me generan un montón de dudas respecto a la movilidad. Sería bueno que entraran en el fondo, no en las formas, si están de acuerdo o no en ampliar aceras en este COVID-19, comprométanse", ha finalizado el alcalde.