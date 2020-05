Comienza la Carrera Virtual Poco Frecuente

Más de 400 personas han iniciado esta tarde, a las 18 horas, la Carrera Virtual Poco Frecuente, que a través de las redes sociales permitirá practicar deporte y recaudar dinero para una labor solidaria, en este caso las familias afectadas por el Covid 19, una cifra que podrá aumentar hasta el 9 de mayo, pues la inscripción está abierta hasta que finalice la prueba. El seguimiento de la competición se realizará a través del hashtag #CarreraPocoFrecuente.

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado en la ceremonia de salida de la Carrera Virtual a través del directo transmitido por Interalmería TV y ha felicitado al Grupo Nexa y a la Fundación Poco Frecuente “por hacer la séptima edición de la carrera posible. Los que habitualmente la hemos corrido por las calles de Almería, este año tenemos la oportunidad de hacerlo desde nuestras casas, seguir practicando deporte y contribuir en una de las causas más nobles que es la de investigar para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades poco frecuentes”.

El primer edil ha deseado que la actividad virtual “sea un rotundo éxito, por su originalidad a través de las redes sociales bajo la promoción de Interalmería TV y, sobre todo porque hacer deporte nos proporciona muchos beneficios, pero el motivo más importante es que debemos seguir contribuyendo a la labor de la Fundación, que es un referente en nuestra ciudad y a nivel nacional”.

La prueba es una iniciativa de Grupo Nexa que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, el Patronato Municipal de Deportes y la Diputación Provincial, así como un nutrido grupo de empresas. El objetivo es recaudar dinero para la Fundación que se dedica a apoyar la investigación contra las Enfermedades Poco Frecuentes, aunque en esta ocasión, y de forma excepcional, la recaudación se repartirá, mediante una convocatoria, para las familias afectadas por la pandemia del coronavirus.

Por su parte, la diputada de Deportes, María Luisa Cruz, ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para que "en esta situación de excepcionalidad demos nuestro apoyo a la carrera virtual de la Fundación Poco Frecuente, que nace con el noble fin de recabar apoyos para ayudar a las personas con enfermedades poco frecuentes y concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad. Nos tenemos que adaptar a la situación que vivimos y confío en que, una vez más, la sociedad almeriense se vuelque con esta iniciativa solidaria".

Miguel Ángel García, vicepresidente de la Fundación Poco Frecuente, ha hecho referencia a la importancia de la investigación ante las enfermedades raras poniendo de ejemplo “la situación actual con el coronavirus, puesto que, si no hay vacuna no hay cura”. El dinero recaudado de esta edición, ha detallado que, “será para una convocatoria de ayudas que promueve la Fundación que irá destinado a familias y personas que padezcan problemas médicos y no se haya podido cubrir durante la pandemia”.

En la misma línea, Patricia Rocamora, directora de Secretariado para la Universidad Saludable de la Universidad de Almería, ha agradecido la invitación y ha destacado que “desde la UAL existe un fuerte compromiso social y, en este ámbito, se desarrolla una serie de colaboraciones. Invito a toda la comunidad universitaria y la sociedad almeriense a participar, el deporte es la mejor excusa y si existe solidaridad como es esta causa, con más motivo aún”.

También, Nacho García, director de Grupo Nexa, ha comentado que “una vez inscrito en la prueba, el dorsal impreso o llevarlo, es lo que da visibilidad y contribuye al impacto que queremos que tenga la prueba y sobre todo, la causa solidaria. Así que es esencial que se visibilice en todos los vídeos de la prueba para tener constancia de ello”.

Normativa de la carrera

¿En qué consiste la carrera? Sumando el mayor número de ‘Kilómetros Poco Frecuentes’ entre todos los participantes, además de la recaudación solidaria a través de las inscripciones. En esta línea, las personas podrán elegir su cuota de inscripción, desde 2 hasta 12 euros, y se podrá realizar hasta que concluya el evento.

La prueba se desarrollará compartiendo los momentos de actividad física con los demás participantes en las redes sociales, que se usarán como circuito de la carrera virtual. Se podrá hacer todo tipo de actividad física desde carrera en cinta, bicicleta estática o en rodillo, saltar, bailar, yoga, pasear o running en los horarios permitidos en la calle.

¿Cómo contabilizan las distancias? En este aspecto, la inscripción cuenta 10 Kilómetros ‘Poco Frecuentes’; subir un vídeo (con duración máxima de 20 segundos) practicando deporte a las redes sociales, son 5 Kilómetros ‘Poco Frecuentes’; subir una foto practicando deporte será 3 Kilómetros ‘Poco Frecuentes’; obtener un Me Gusta, son 2 Kilómetros ‘Poco Frecuentes’ y el alcance, 1 Kilómetros ‘Poco Frecuentes’.

Los participantes recibirán el dorsal por correo electrónico, deberán realizar el ejercicio con ropa deportiva y compartirlo con el hashtag #CarreraPocoFrecuente.

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma www.cruzandolameta.es y en concreto en el enlace: https://cutt.ly/zyg9PHs En caso de ser una empresa interesada en participar, acceder al siguiente enlace: https://cutt.ly/Wyg9Pwl