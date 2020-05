CC critica que mientras se alargan los ERTES, siga el empeño a no aplicarlo en los centros turísticos

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote ha vuelto a defender la necesidad de aplicar un ERTE en los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y lamentado que el gobierno insular siga empeñado en no llevarlo a cabo, mientras el Gobierno Central prolonga los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo hasta que se recupere la conectividad aérea internacional.

"Mientras que, por una parte, Coalición Canaria ha logrado que el Estado se comprometa a prolongar los ERTES del sector turístico en el archipiélago hasta que se recupere la actividad de los vuelos internacionales, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Mª Dolores Corujo, sigue empeñada en su negativa, que le impedirá ayudar a muchas familias de la isla, por salir al rescate del presidente español Pedro Sánchez" ha afirmado el representante del Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, Samuel Martín.

Primero, subraya Martín, “mintieron, alegando que era imposible porque que estaban prohibidos para empresas públicas y que, además, los trabajadores eran funcionarios, pero finalmente, aunque no han pedido disculpas por el engaño, aducen que hay dudas jurídicas para los trabajadores antiguos, dudas que no han despejado casi dos meses después de declarada la situación de alarma. Ahora, además, recalca el consejero “anuncian todo tipo de medidas que no van a resolver nada y agravarán la situación, por no hacer lo que tienen que hacer”.

“Tanto la presidenta como el consejero delegado, Benjamín Perdomo, lanzan continuamente preocupantes mensajes contradictorios a la ciudadanía”, afirma Martín quien recuerda que, por una parte, Corujo ha asegurado que los restaurantes del Castillo de San José y de la Casa Museo del Campesino abrirán sus puertas al público el próximo 25 de mayo, coincidiendo con la fase 2 del plan de desescalada establecido por el Gobierno, (siempre y cuando se cumplan los requisitos) pero, Perdomo prevé que los primero turistas no empezarán a llegar a la isla hasta el mes de julio.

“Abrir los restaurantes, que siempre han dejado pérdidas, sin tener certeza de ingresos, lo único que va a conseguir es empeorar la situación ya que tan solo va a acarrear un mayor aumento de los gastos: agua, luz y todo el género que no puedan sacar”, ha subrayado el consejero de CC-PNC.

De este modo, el representante nacionalista lanza de nuevo un mensaje para que la máxima dirigente insular recapacite y reconsidere su postura “por el bien de los trabajadores, por el bien de Lanzarote y por su propio bien”.

“No nos engañemos, la apertura de los restaurantes no va a arreglar absolutamente nada”, añade Samuel Martín, “no hay nada que se pueda hacer en los CACT que beneficie tanto como un ERTE. Ninguna de las acciones anunciadas, por muy bien que estuvieran, lo harán: ni el reparto a domicilio, ni abrir los restaurantes del Castillo de San José y del Monumento al Campesino, el 25 de mayo”.

El representante nacionalista ha recordado que la mano de CC-PNC sigue tendida, pero hace hincapié en que para poder navegar todos juntos y en una misma dirección, es preciso reconocer las equivocaciones y corregir determinadas acciones.

“Para que pueda haber entendimiento por parte de todos, todos tenemos que ceder y algo que nosotros entendemos que sería bueno, es que dejaran a un lado la testarudez con la que están tratando la gestión en los Centros Turísticos”, ha dicho. Ha recalcado así Martín que “un ERTE garantiza el presente y el futuro de los centros y el empleo de la plantilla”.

Finalmente, el consejero de CC-PNC recomienda a la presidenta del Cabildo lanzaroteño tomar ejemplo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que, como es sabido, ha presentado un ERTE que afectará a 973 de los 1.338 trabajadores de la empresa municipal que gestiona espacios tan conocidos como el zoo, el Parc Güell o el parque de atracciones del Tibidabo.