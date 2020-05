Acusan al alcalde de Tinajo de usar el estado de alarma "para firmar un contrato oscuro"

El Movimiento Renovador de Tinajo ha vuelto a exigir al alcalde que diga la verdad sobre lo que está ocurriendo con el contrato de recogida de basura y que deje de engañar a los vecinos y a la oposición. Y es que lejos de resolverse, la situación se ha seguido agravando, sin que el alcalde y el concejal de Limpieza den respuestas ni soluciones.

De hecho, Jesús Machín ha dado un paso más en la opacidad que está rodeando este tema y ha firmado un nuevo y oscuro contrato con la misma empresa que lleva meses incumpliendo, aprovechando para ello el estado de alarma y utilizando la vía de emergencia, cuando se debería haber convocado un nuevo concurso desde el pasado año.

“El alcalde lleva meses sin dar explicaciones reales y sin decir la verdad. Está escondiendo información sobre esta asunto y ni siquiera ha entregado la documentación que se le solicitó antes de que se declarara el estado de alarma”, ha cuestionado el portavoz del Movimiento Renovador de Tinajo, Antonio Morales, que recuerda que el pasado 9 de marzo se celebró un Pleno sobre este tema a petición de la oposición.

“En ese Pleno no nos dieron el expediente del contrato que habíamos solicitado previamente, ni tampoco no los han entregado a fecha de hoy”, ha recordado Morales, que lamenta que sigue sin recibir ningún tipo de documentación. “Echaron balones fuera y lo único que nos dijeron fue que el contrato había finalizado y que le habían hecho una prórroga, pero ni siquiera aclararon en qué condiciones”, ha criticado el edil, que denuncia que ahora se acaban de encontrar con esta nueva sorpresa.

“Resulta inexplicable que se le haga otro contrato por emergencia a la misma empresa que saben que ha estado incumpliendo y que no ha hecho su trabajo. Es demasiado raro todo”, advierte el portavoz del partido. Además, recuerda que el alcalde viene asegurando desde el pasado verano que el pliego para el nuevo concurso “estaba a punto de salir” y que estaría terminado para octubre.

“Estamos en mayo y el pliego sigue sin aparecer. Nos parece una dejadez, una incapacidad y una falta de respeto por parte del alcalde”, cuestiona Antonio Morales, que pide a Jesús Machín que deje de mentir y que aclare qué está ocurriendo. “Lo más grave de todo esto es que siguen sin recoger la basura en su totalidad”, advierte el portavoz del Movimiento Renovador de Tinajo, que lleva meses denunciando que el servicio no se está prestando de forma correcta, habiendo llegado a pasar varios días sin recogerse la basura. Ahora, afirma que el personal de la empresa sí está trabajando, pero “cumplen su jornada laboral y se van”, dejando residuos sin recoger, porque la empresa no les está pagando horas extra.

“Por lo que nos cuentan desde los sindicatos, ya no se las pagan y además tienen horas extra pendientes de cobrar desde hace varios meses”, explica el concejal, que vuelve a exigir que se dé una solución. “Los vecinos pagan sus impuestos religiosamente y lo que también esperamos es que el alcalde y el concejal de Limpieza tengan en cuenta el mal servicio que se ha prestado de recogida de basura y les hagan una bonificación a los vecinos. Porque no es justo que se esté pagando un impuesto y no le presten un buen servicio”, ha reclamado Morales.