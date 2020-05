Problemes a les acadèmies del Barça

Tot té el seu origen en la cancel·lació del torneig Barça Academy World Cup, que se celebra anualment a Barcelona i on participen nens de les acadèmies del Barça de tot el món. Centenars de pares de molts països havien avançat el pagament del viatge i després de la cancel·lació de l'esdeveniment com a conseqüència de la crisi del coronavirus, no se'ls ha tornat els diners.

Especialment greu és el cas de Canadà, on a més, les cinc acadèmies del Barça (Toronto, Montréal, Ottawa, Edmonton i Vancouver) han hagut de tancar. L'empresa BCN Sports s'encarregava de la gestió d'aquestes acadèmies i s'ha declarat en fallida, sent incapaç de tornar-los els diners a les famílies que ja havien pagat el viatge a Barcelona i en alguns casos també el campus d'estiu per als seus fills en les Acadèmies de Canadà. Es calcula que només al Canadà hi ha unes 500 famílies afectades i que la quantitat total reclamada ascendeix als 350.000 euros. Comptant els casos a tot el món de famílies afectades per la cancel·lació del torneig Barça Academy World cup com a conseqüència del coronavirus, la quantitat rondaria el milió de dòlars.

Fonts del Barça, contactades per la Cadena SER, asseguren que el club se sent una víctima de tota aquesta situació perquè la responsabilitat és de l'empresa que gestiona les acadèmies, en el cas del Canadà i Austràlia l'empresa és BCN Sports. El club afirma que està fent el possible perquè l'agència de viatges li torni a les famílies part de la quantitat invertida en el desplaçament a Barcelona que no es produirà. El Barça reconeix això sí, que aquesta situació afecta l'economia i la imatge de club.

TESTIMONIS, A LA SER

Alfredo Kelway és un dels pares afectats pel tancament de les acadèmies al Canadà i la cancel·lació del Barça Academy World Cup i ha donat la seva versió aquest matí al 'Què t'hi jugues!' de SER Catalunya: “Yo adelanté 6.400 dólares canadienses por mí viaje y el de mi hijo a Barcelona. Me puse en contacto con la empresa BCN Sports y me dijeron que no saben cuando nos podrán devolver el dinero, después nos informaron de que se declaraban en quiebra. A partir de ahí ha sido imposible comunicarse con ellos".

També ha donat la cara al 'Què t'hi jugues!' l'empresa que gestionava les acadèmies de Canadà. Un dels seus propietaris és Patxi Cervera: "Nosaltres a la fi som una víctima de la situació amb el covid-19. Havíem pagat a molts proveïdors (agència de viatges, ticketing, etc.) per al torneig Barça Academy World Cup que finalment no es podrà disputar. Hem intentat solucionar-ho durant mesos però ens vam veure obligats a comunicar-li al Barça que presentaríem concurs de creditors. Se'ns ha criminalitzat bastant. No hem desaparegut ni ens hem portat diners. Pensem que el Barça també ens ha deixat de costat".