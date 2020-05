La crisi que vivim a conseqüència de la pandèmia per la Covid-19 afecta a tota la societat, però no podem oblidar que hi ha uns col·lectius vulnerables, als qui els afecta de manera especial una situació tan excepcional com aquesta i que ha requerit mesures estrictes per lluitar contra un virus desconegut.

Entre les persones més vulnerables que pateixen la pandèmia està la gent gran, els nostres majors, que s’han enfrontat a un confinament que els ha fet canviar els seus hàbits, han deixat de cuidar i jugar amb els nets i de veure a tota la família, no han pogut anar als centres de majors a compartir agradables estones amb els seus amics i han recuperat el balcó com espai de relació amb el veïnat.

L’Ajuntament d’Alcoi ha estat i seguirà estant al costat dels nostres majors i durant l’estat d’alarma estem portant a terme diferents actuacions enfocades a ells, els hem facilitat mesures de seguretat i exercicis físics a través de les xarxes socials municipals, perquè els familiars, o ells mateixos tinguen informació puntual. Perquè han sigut molts els majors que s’han sumat a les noves tecnologies, que ara tenen un paper únic per tenir a prop als qui volem i dels que hem d’estar separats per lluitar contra el coronavirus.

Si tenen qualsevol necessitat ens tenen al seu costat, i des que es va declarar l’estat d’alarma la regidoria de Polítiques Inclusives ha atés a més de 200 persones majors de 65 anys que han necessitat ajuda per a menjar, comprar medicaments, per gestionar els seus residus i altres qüestions ateses des de serveis socials. Aquestes persones han telefonat a la línia gratuïta 900 75 00 71 habilitada per l’Ajuntament per atendre necessitats i resoldre dubtes relacionats amb la Covid-19, facilitant-los solucions.

Però no només estem atenent demandes, sinó que des de la regidoria de Gent Gran hem posat en marxa un programa de seguiment telefònic a les persones majors de 65 anys que viuen soles, per veure com estan afrontant aquesta crisi i quines necessitats tenen, per tal de saber en què els podem ajudar des de l’Ajuntament, que és l’administració més propera, la que posa nom i cognom als seus veïns. Un equip de professionals atén aquestes telefonades, per poder valorar la situació de cadascun dels majors de 65 anys que viuen sols a Alcoi i poder cobrir carències i necessitats, a més d'animar-los a seguir complint com ho han fet fins ara. Aquest Ajuntament considera una prioritat la lluita contra la soledat de les persones majors, per tal de cobrir necessitats de les alcoianes i alcoians que són part fonamental de la nostra ciutat, ja que han fet créixer Alcoi amb la seua feina i la seua dedicació.

Perquè la gent gran és important per a nosaltres, ara i sempre. De fet, fa un any, Alcoi va ser reconeguda com a Ciutat Amigable amb les Persones Majors, quedant integrada en una xarxa mundial que treballa per facilitar un envelliment actiu, gaudint de bona salut i seguretat, i desenvolupant accions al respecte. Ells han lluitat molt per tots nosaltres, i han de viure l’etapa de la jubilació amb totes les garanties i amb les millors condicions, ara i sempre.