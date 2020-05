La izquierda del siglo XXI: propósito, destruir España

La nueva izquierda, esa izquierda progre que revive el pasado de los demás, que desentierra a los muertos, que destruye monumentos, iglesias, trabajo, la que ve la paja en el ojo ajeno y no la aguja que le ciega, esa aguja que le daña en tal magnitud, que le hace odiar todo y a todo aquel que no comulgue con sus ideas, ya sean religiosas, políticas, laborales, sociales, etc.

La nueva izquierda de hoy, ha basado su política, en una obsesiva y premeditada destrucción de la cultura europea basada en el cristianismo, “como yo, no creo en Dios, nadie puede creer, como yo no quiero ir a misa, nadie puede ir”.

Han manipulado y debilitado la justicia, imponiendo penas simbólicas a los delincuentes, con el objetivo de desestabilizar la sociedad por medio de la impunidad de los delincuentes y que la culpa sea de las víctimas. Rompiendo el sistema tradicional de la familia española imponiendo otra ideología sexual, desmantelándola con la ideología de género apoyada con subvenciones. Manipulando y comprando los medios de comunicación, potenciando la corrupción. Destruir y desmembrar el sistema educativo para adoctrinar desde pequeños a nuestros hijos y así mantener a su rebaño de futuros votantes. Desmantelar el ejercito, la guardia civil, policía nacional y dejar así a España indefensa ante la invasión de la cultura árabe para que destruya la cultura del viejo continente.

Han querido llevar a España a un proceso de cambio social con una sociedad manipulada, esta izquierda que ya no representa al obrero que madruga, como ellos dicen, sino que representa a la juventud que odia a España, al separatista que nos escupe, al antifascista que agrede, al okupa, al vago, a los niños de papa que van de progres, incluso a sus millonarios, que también los hay en la izquierda, esos que dicen que el dinero de todos hay que compartirlo pero el suyo, es solo suyo. El problema es que todos estos políticos de izquierdas, odian su propia civilización, que es la cultura europea basada en el cristianismo, y España ya esta dándose cuenta de tal vil engaño.

En el pleno del lunes cuatro de mayo, se hicieron presentes estas acciones. VOX Alcoy presentó una moción para la retirada de las subvenciones a los grupos políticos municipales y que fueran destinadas para paliar la crisis ocasionada por el COVID-19, entendemos, que excepcionalmente, los grupos políticos también deben poder destinar estas subvenciones a la lucha contra el COVID-19 y sus fatales consecuencias. Naturalmente, la moción no fue aceptada con los votos en contra de PSOE, Podemos, Guanyar, Compromis y Ciudadanos, El voto del PP fue favorable aunque la intervención no dejaba clara su postura final.

¿Cuál fue la reacción de los grupos políticos municipales?, que el dinero de las subvenciones, principalmente se destina para desarrollar en condiciones, el trabajo en el Ayuntamiento, ya sea en material de oficina como en otros gastos justificados con facturas, ¿qué cómo somos capaces de presentar esta moción?, entre otras manifestaciones hipócritas. ¿No podemos renunciar a esa asignación?, será que sólo Vox sabe trabajar de forma austera. La otra cara de la moneda fue el ataque antidemocrático al que nos tienen acostumbrados, que si VOX es la extrema derecha, que si la propuesta es populista, que es un lavado de cara, y mucha más demagogia volviendo a utilizar el único tema de ataque que tienen contra VOX, la época de Abascal en el PP, sobre la cual ha dado explicaciones públicamente, no como otros políticos contrarios que rehuyen darlas en los casos de corrupción en sus partidos.

¿Nadie se acuerda de los ERES de Andalucía por parte del gobierno socialista?, silenciado políticamente, ¿de los problemas con la justicia de los diputados de Podemos y de su dudosa financiación?, (para eso quieren controlar el CNI y las televisiones), el dinero robado por los Pujol en Cataluña, y muchos otros casos de corrupción olvidados en el cajón, para conseguir sus intereses ideológicos y políticos.

Pero eso sí, si hay que atacar a alguien, difamamos a Amancio Ortega. El Partido Popular fue cesado del gobierno de la nación por el caso Gürtel, por un cantidad irrisoria comparada con los ERES del PSOE, y no pasa nada, como los que me roban son los míos, se lo permito y les seguimos votando.

El binomio político que gobierna España, también está representado en Alcoy, apoyados en la sombra por Guanyar y Compromis, todos ellos con representación en el Gobierno de las Cortes Valencianas, y así nos va. No nos podemos olvidar de Ciudadanos y del Partido Popular, que cuando tienen que posicionarse, se desmarcan y lo hacen en frente de VOX, pero ya han quedado retratados.

Siempre habla quien mas tiene que callar, siempre da lecciones quien no debe, y por sus reacciones les digo que, “quien se pica, ajos come”.

Recordar a todos los que no aceptan democráticamente a VOX, que no estamos aquí por imposición, sino por votación, que en España, somos tercera fuerza política, con 3.640.063 votos en las elecciones generales del diez de noviembre de 2020, casi medio millón más que Unidas Podemos, y en Alcoy, 4.955 votos, a escasos 300 votos de Unidas Podemos.

La gestión de este Gobierno, que está destrozando a España y a los españoles les va a pasar factura en poco tiempo y espero que tanto el tiempo como el sentido común, les ponga en su sitio, que es fuera del gobierno de España.

VOX en defensa de España, y de Alcoy.