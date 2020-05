El lenguaje en tiempos de coronavirus

Salimos a las calles y encontramos una nueva realidad. Gente con mascarilla, distancia de seguridad, y también por qué no decirlo algún que otro irresponsable. El mundo ha cambiado pero, ¿el lenguaje también? Es lo que hemos tratado con la filósofa Lourdes Nebreda este viernes. Tras escuchar un poema de Antonio Machado que ha compartido con los oyentes de la SER, Lourdes ha querido incidir en nuestra lengua de hoy en día y en cómo han cambiado nuestros hábitos y forma de pensar.

Respecto a esto último, la filósofa cuenta su experiencia personal. “Me he dado cuenta de que cuando estamos en situaciones límites conocemos lo mejor y lo peor de nosotros o hablamos de una u otra forma; un día me sorprendía juzgando a alguien que no es de mi pueblo pero aparcó frente a mi casa, prejuzgué a alguien sin tener ni idea, y una de las experiencias de ir al supermercado es que cuando voy a comprar cada cierto tiempo agradezco la enorme amabilidad con la que me atienden, es como un alimento, me siento como querida y eso me reconforta con todo lo que estamos viviendo”, detalla.

Nebreda discierne entre dos tipos de lenguaje que se usan en esta época. El constructivo y el bélico. “Yo esos lenguajes los he encontrado en mí misma, hay dos tipos de discurso y a fin de cuentas son dos formas de actuar porque las palabras son acciones con las que nos organizamos y las que hacemos o deshacemos el mundo como dice un filósofo. Hay dos formas de hablar, siendo respetuoso o usando lenguaje de guerra que a veces oímos en los medios de comunicación”, cuenta esta licenciada en filosofía.

Respecto al primero, el constructivo, Lourdes hace referencia para explicarlo a “una metáfora que habla del efecto del batir de las alas de una mariposa, que puede generar un movimiento en otra parte del mundo, es decir, que pequeñas acciones son capaces de generar grandes cambios, positivos y negativos, y una palabra amable en un momento dado a un compañero o amigo o desconocido yo creo que puede cambiar algo”. “No me resisto a decir otra de las experiencias más reconfortantes que he tenido cuando una alumna me pregunta cómo estoy, estas sencillas palabras son alimento para mí, o una carta enviada a una persona enferma que le dice que tenga más ganas de vivir que nunca, que es algo que hizo una alumna mía e hizo emocionarme”, añade.

Y es que probablemente una palabra amable invita a un gesto amable y desarma uno hostil. “A veces por falso orgullo no decimos palabras amables, un filósofo como Sócrates decía ‘Habla para que pueda conocerte’, y desde luego que a veces los diálogos que se pueden establecer son maravillosos, quizá si nos hablásemos bien nuestras pequeñas alas invisibles como la de la mariposa podrían hacer algo positivo”, apunta Nebreda.

Por último, y en referencia al lenguaje bélico, Lourdes sobre todo se centra en el lenguaje que en estas fechas “indica como que estamos en guerra, que el coronavirus es un enemigo, me gustaría decir lo que piensa Mújica, ex presidente de Uruguay, que dice que este un desafío que nos invita a pensar que no somos tan dueños del mundo como nos parece”, sentencia la filósofa.

Esta enriquecedora charla puede reproducirse al completo en el audio que sigue esta información.