El Ministerio de Sanidad deja Huerta de Rey fuera de la desescalada

Finalmente Huerta de Rey y los diez núcleos de población de su zona de salud no podrá dar este lunes el primer paso hacia la desescalada. Pese a que la Junta a última hora los incluía en la última propuesta de territorios que merecían pasar a la fase 1, el Ministerio de Sanidad no ha admitido esta ampliación de trece áreas sobre un primer listado de 26. Una lista inicial de la que quedó apeada la zona de salud de Huerta de Rey por un único caso detectado en más de un mes que finalmente resultó ser un falso positivo. Su inclusión a última hora en la nueva propuesta ha llegado tarde y Huerta de Rey y los otros diez núcleos de población de su entorno seguirán constreñidos al menos una semana más por las restricciones de la fase 0

La ilusión ha durado menos de siete horas: pese a que la consejera de Sanidad anunciaba poco después de la una del mediodía que se ampliaban a 39 los territorios propuestos para pasar a la fase I de la desescalada atendiendo a la ausencia de nuevos contagios en los últimos siete días, pasadas las ocho y media de la tarde el portavoz del gobierno en esta crisis, Fernando Simón, daba al traste con esas expectativas: “Por sus idiosincrasias particulares se permite pasar a la fase I a 26 zonas básicas de salud de Castilla y León después de una discusión intensa con la Comunidad Autónoma”.

Una decisión que resulta especialmente injusta para los once núcleos de población que componen esta zona de salud, que llevan no sólo siete días sin nuevos contagios, sino hasta 40 jornadas sin que se haya detectado un nuevo caso. El problema radica en que la estadística no ha reflejado a tiempo esta realidad, al interponerse en su camino la escasa fiabilidad de algunos test que se están utilizando para detectar la enfermedad: el único caso de coronavirus registrado en un mes en Huerta de Rey ha resultado finalmente ser un falso positivo como atestiguan dos pruebas posteriores, por lo que, en realidad, sus once municipios llevan inmunes a la pandemia desde el 28 de marzo. Este falso positivo ha sido suficiente para que esta zona no entrara dentro de la primera propuesta de la Junta, que es la que finalmente ha sido admitida por el Ministerio de Sanidad. Y eso a pesar de que otros territorios que sí están incluidos y admitidos sí han registrados contagios esta misma semana después de haber sido seleccionados, pese a lo cual no se han retirado del listado enviado al Ministerio. Es el caso de la zona de salud de San Pedro Manrique, en Soria. Y es que, según explicó la consejera en su momento, la aparición de un solo caso en el que fuera posible su aislamiento y el seguimiento de sus contactos no iba a penalizar a toda una zona. Excepto en el caso de Huerta de Rey, a la vista de los hechos.