Cádiz pasa a la Fase 1 de la desescalada

El Gobierno ha anunciado que la provincia de Cádiz cumple con las condiciones necesarias para entrar en la Fase 1 de la desescalada a partir del día 11 de mayo. Cuenta con suficiente número de camas para cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes y el número de pacientes críticos por cada 10.000 habitantes entra dentro de lo requerido por el Ministerio de Sanidad.

Por tanto, se cumple así con la propuesta que envió la Junta de Andalucía al gobierno y la provincia de Cádiz accede de manera íntegra, sin salvedades ni excepciones en distritos sanitarios. Permanecerá en este estadio desde este próximo lunes y, como mínimo, hasta dentro de dos semanas.

La entrada en la Fase 1 supone varios cambios en el estado de confinamiento de la sociedad gaditana, relajando de forma muy sustancial determinadas cuestiones que ahora están prohibidas.

Lo más destacado -y esperado por comerciantes y hosteleros- es que se podrán abrir las terrazas de los bares y restaurantes al 50% de su capacidad y garantizando la separación mínima de dos metros entre las mesas. El hecho de que el anuncio oficial por parte del ministerio de Sanidad haya llegado hoy, viernes, da algo de más margen para que esos establecimientos puedan preparar su apertura desinfectando, pertrechando sus terrazas y haciendo acopio de productos necesarios para retomar su actividad.

Es un paso fundamental para el tejido económico de una provincia en el que el sector servicios aglutina a una cantidad muy importante de trabajadores. Son muchos los empresarios que, aun con estas condiciones limitadas, levantarán la persiana tras dos meses de paralización e incertidumbre. Otros, los que no cuentan con una terraza, tendrán que esperar a la siguiente fase del protocolo de desescalamiento.

Se podrán realizar reuniones de un máximo de diez personas, tanto en la calle -por ejemplo en la terraza de un bar- como en un domicilio, pero siempre respetando los requerimientos mínimos de seguridad, como la separación de dos metros, el lavado de manos o el uso de mascarilla.

No se podrá visitar a personas que padecen coronavirus, personas ancianas ni acudir a residencias. Los viajes en coche podrán ser compartidos por miembros de un mismo domicilio, hasta el máximo de un vehículo de nueve plazas. La movilidad estará permitida dentro de toda la provincia de Cádiz para viajar a cualquiera de sus municipios. No se podrá viajar a otra provincia.

También a partir del lunes, los hoteles y alojamientos turísticos de la provincia podrán abrir al público pero con una limitación muy importante: tendrán que mantener cerradas sus zonas comunes como salones y piscinas. No obstante, la inmensa mayoría de establecimientos hoteleros y dedicados al turismo no abrirán, según el presidente de la asociación de hoteles de la provincia de Cádiz, Stefaan de Clerck. Al no estar permitida la movilidad entre provincias, la posibilidad de que acudan clientes es mínima, con lo que a muchos no les merece la pena.

También podrán abrir sus puestas pequeños comercios de menos de 400 metros cuadrados y ya no será necesario pedir una cita para acudir al mismo ni será obligatoria la atención individual. Las tiendas permitirán que se ocupe un máximo de un 30% de su aforo, siempre garantizando la distancia de seguridad mínima y los propietarios estarán obligados a desinfectar dos veces al día el local. Además, se debe establecer un horario especial para personas mayores de 65 años. En cambio, en esta fase no abrirán ni las tiendas de más de 400 metros cuadrados ni los grandes centros comerciales.

En esta fase se habilita la opción de que las iglesias y lugares de culto podrán abrir para volver a prestar servicio al 30% de su aforo. Los velatorios y los entierros podrán llevarse a cabo con un número máximo de 15 asistentes.

También se permitirá la celebración de espectáculos al aire libre para 200 personas y, en cuanto a los que se celebran a puerta cerrada, como los teatros, se permiten los de menos de 30 personas, siempre y cuando el aforo no supere un tercio del total de la sala. También se podrán abrir los museos y bibliotecas siguiendo la misma norma del 30%. De igual modo, estará permitida la apertura de mercados al aire libre a un 25% de su aforo.

Los centros educativos podrán retomar sus procesos administrativos. De hecho, aunque la Consejería de Educación ya ha anunciado que los escolares no regresarán a las clases presenciales hasta septiembre, este lunes, muchos colegios abrirán para ser desinfectados.

Se mantienen las franjas horarias actuales

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aclarado que las franjas establecidas para pasear, hacer ejercicio o pasear con los niños se mantienen como hasta ahora. Sin embargo los desplazamientos o salidas dirigidas a llevar a cabo alguna de las nuevas actividades que se permiten no estarán restringidas por horarios. El Gobierno apela a la responsabilidad de la ciudadanía para que cumplan estrictamente con estas condiciones.