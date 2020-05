Solo el departamento de salud de Vinaròs pasará a la fase 1 en la provincia de Castellón

En la provincia de Castellón, solo el departamento de salud de Vinaròs pasará a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes 11 de mayo, según ha informado el Gobierno central esta tarde. El resto de departamentos de la provincia, es decir los departamentos de salud de Castellón y la Plana, quedarán todavía en la fase 0 hasta que las condiciones sanitarias les permitan avanzar en la desescalada.

Así lo ha comunicado esta tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, a la Comunitat Valenciana. Esta tarde la consellera de Sanidad Ana Barceló se ha reunido con el Gobierno nacional para concretar las medidas previstas en la fase 1.

A pesar de los datos sanitarios favorables este viernes en la provincia de Castellón, solo el departamento de salud de Vinaròs ha logrado pasar a la siguiente fase. La provincia de Castellón no ha registrado ningún fallecimiento en las últimas 24 horas y los ingresos de pacientes en los hospitales siguen disminuyendo, según los datos que ha ofrecido esta mañana la Conselleria de Sanitat. Además, los nuevos datos indican que solo hay un nuevo contagio por PCR, que es la prueba diagnóstica más completa y 22 nuevos casos por test rápido.

Caractertísticas de la fase 1 de la desescalada a la que podrán acogerse los municipios incluidos en el departamento de salud de Vinaròs

Los ciudadanos de la provincia podrán ver a sus seres queridos, salvo a las personas ancianas o que pertenezcan a un grupo de riesgo, por ser más vulnerables a la COVID-19. En cuanto a las personas que podrán reunirse, se permiten reuniones de hasta diez personas que deberán mantener la distancia de seguridad de dos metros y respetar las normas de higiene relativa a lavado de manos. Estas reuniones podrán celebrarse tanto en casa como en la calle.

Las terrazas de los bares abrirán al 50% de su ocupación, se establecerá una distancia mínima de dos metros entre mesas, que se desinfectarán entre un cliente y otro.

Los cambios de esta primera fase también modifican el uso que hacíamos de los vehículos durante el Estado de alarma. Los habitantes de un mismo domicilio pueden compartir un coche de hasta nueve plazas.

En las tiendas, tan sólo podrán abrir los comercios de menos de 400 metros cuadrados, igual que en la fase 0, pero ya no será necesaria la cita previa ni la atención individual. Las tiendas permitirán la entrada de clientes hasta un máximo del 30 % de su aforo, será necesario mantener una distancia de seguridad mínima de dos metros y se deberá establecer un horario de atención preferente a mayores. Además, los comerciantes tendrán que desinfectar dos veces al día el local. En cuanto a los mercadillos al aire libre, volverán la actividad aunque con restricciones ya que se limita al 25 % el número de puestos habituales y la afluencia máxima permitida será de la tercera parte del aforo.

Los velatorios se permitirán, pero solo podrán participar 15 personas si tiene lugar al aire libre y de diez en espacios cerrados. En los entierros también se fija un límite: la comitiva para el enterramiento o la despedida para la cremación del fallecido se restringe a un máximo de quince persona. Además, los lugares de culto, como las iglesias, también se abrirán, pero la afluencia de fieles se reducirá a un tercio.

Se podrá practicar deporte si no implica contacto físico, como el tenis, en las instalaciones deportivas al aire libre. También en la fase 1 se podrán realizar actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios Salir de la provincia, todavía no está permitido en esta fase 1.