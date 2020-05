Muchos ayuntamientos reprochan a López Miras su cambio en el discurso y que tome decisiones sin consultarles

Algunos ayuntamientos de la Región están contrariados sobre el giro político y el endurecimiento en el discurso que en los últimos días ha tomado el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, una postura que empezó a adoptar cuando se inició el debate de si el PP apoyaría o no esta semana la prórroga del Estado de Alarma. Algunos consistorios ven ahí un punto de inflexión en el cambio de discurso del presidente de la comunidad autónoma.

Esta redacción ha estado en contacto con diversos municipios de la Región de Murcia y algunos de ellos nos han transmitido que en los últimos días el ambiente se ha enrarecido con la comunidad autónoma debido a ese nuevo rumbo en el discurso del presidente de la comunidad autónoma, que a pesar de las exigencias y solicitudes hacia el Gobierno de España que se ponían encima de la mesa en las primeras semanas, ha pasado de la lealtad institucional a un tono mucho más político, más afín al Partido Popular, más enfrentado a las decisiones de Pedro Sánchez, dejando un poco atrás esa independencia política que había mantenido en las primeras semanas del confinamiento y del Estado de Alarma.

De hecho, la reunión que López Miras ha mantenido este viernes con la Federación de Municipios de la Región de Murcia por videoconferencia ha sido "la más tensa" de las últimas semanas. Muchos alcaldes le han reprochado al presidente regional que esté tomando decisiones que afectan a los ayuntamientos sin contar con ellos ni consultarles.

Hoy le han echado en cara la aprobación del decreto ley para mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia en el ámbito medioambiental aprobado ayer en Consejo de Gobierno. Muchos alcaldes le han dicho al presidente regional no entender que les haya atribuido a los municipios competencias que antes no tenían y que se las haya asignado con este decreto ley sin haber consultado con ellos previamente. Es algo que no es nuevo, "llueve sobre mojado" nos cuentan, ya que algo parecido ocurrió con la normativa para el control de podas y quemas agrícolas, que atribuye competencias a los ayuntamientos sin que estos las hayan solicitado.

También dicen que mientras que López Miras se queja de que el Gobierno de España no le informa de muchas medidas que afectan a las comunidades autónomas, él está actuando de igual forma con los ayuntamientos de esta región. Otro ejemplo, la supresión de algunas líneas de autobús.

Del mismo modo, muchos ayuntamientos no comparten la forma de actuar que está aplicando el Gobierno regional del "yo invito y tú pagas". Algún ayuntamiento nos ha puesto el ejemplo de que recientemente la directora general de comercio se reunió con los artesanos de la Región, tras lo que pidió a los municipios que les bajen los impuestos a este colectivo. Aquí, critican que la comunidad autónoma hace esta petición sin tener en cuenta ningún plan que contrarreste la falta de ingresos que también sufren los ayuntamientos.

También, algún ayuntamiento está molesto con la comunidad autónoma por el poco tiempo de margen que ha dado a los municipios para que contesten a la solicitud que la consejería de Hacienda y Presidencia sobre el Plan Reactiva. Este jueves la consejería enviaba a los ayuntamientos una comunicación en la que les pedía que antes del domingo remitieran la previsión presupuestaria que ellos estimaran con planes y proyectos para la reactivación económica, de empleo y de acción social en sus localidades para incluirlas en el Plan Reactiva de la comunidad autónoma.

Esto supone que se les da muy poco tiempo de margen y de respuesta, apenas dos o tres días a los ayuntamientos, para que remitan toda esa información y documentación a la consejería de Hacienda y Presidencia.