En la última semana hemos podido salir a pasear, hacer deporte, disfrutar del buen tiempo. Niños, jóvenes, adultos, mayores tenemos nuestras horas para respirar, disfrutar después de estar tantos días de confinamiento. Una explosión de felicidad se respiraba el primer día que pudimos salir de nuestras casas.

Tengo la sensación que la población se ha relajado. Observo a personas que no guardan las medidas de seguridad, otros que no usan las mascarillas, algunos que salen a pasear a por la mañana y por la tarde, algunos jóvenes que charlan durante horas en los bancos de un parque, padres que a las ocho de la tarde siguen con sus hijos por la calle, ciertos deportistas que incumplen todos los protocolos...

Esto no ha terminado. La batalla no la hemos ganado. El Coronavirus sigue por nuestras calles, casas, parques, avenidas, pueblos, barrios... Las cifras siguen siendo preocupantes. Hemos salido a aplaudir a nuestros sanitarios todos los días. Creo que por sensatez, todos aquellos que han puesto en peligro su propia vida, merecen todo nuestro respeto y precaución en este momento. Me ha llegado un mensaje que me parece muy sugerente para todos y cada uno de nosotros. "El fin del confinamiento no significa que ya no haya virus, significa: ya tenemos sitio para ti en el hospital. No te olvides que no estamos saliendo de la pandemia, estamos saliendo con la pandemia... Esto no ha sido ninguna broma."

Todas las personas que han fallecido no han sido, ni son ninguna broma.

Todas las familias que no han podido despedir a sus seres queridos rodeados de su gente, no han sido, ni son ninguna broma.

Todos los mayores que siguen sin poder salir de sus Residencias, por las medidas marcadas por las autoridades sanitarias, no han sido, ni son ninguna broma.

Todo el personal sanitario, todas las fuerzas de seguridad, todos los trabajadores de las Residencias... contagiados o fallecidos durante estos días, no han sido, ni son ninguna broma.

Todas las personas que han perdido sus puestos de trabajo, o han sufrido un ERTE, no han sido, ni son ninguna broma.

Todos los empresarios, autónomos, comerciantes que ven peligrar sus negocios, no han sido, ni son ninguna broma.

Esto no es una batalla ideológica, de bandos, de siglas, de creencias, de partidos... Esta es una batalla de toda la sociedad contra un maldito virus. Nuestras autoridades tienen su responsabilidad, nadie se la puede quitar. Pero también cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad ética, moral y social.

Seamos responsables cumpliendo las normas que nos han mandado la gente que entiende. No es ninguna ocurrencia. Será mejor ir muy poco a poco a que dentro de un mes, nos tengamos que volver a quedar encerrados otra vez en nuestras casas.

Enhorabuena a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León por proponer que la mayoría de nuestro territorio siga en la Fase Cero. Están mirando por el bien de la sociedad y de toda la población. Han cogido el toro por los cuernos. Otras comunidades están respondiendo a puros intereses electorales o se han lavado las manos, devolviendo la pelota a la Administración Central.

Más que nunca nos tenemos que cuidar y proteger los unos a los otros. Si no lo hacemos perderemos esta batalla. Una batalla que exige unidad, respeto, lucha, sinceridad, precaución... Y que todos los ciudadanos pongamos de nuestra parte para derrotar a este maldito virus.