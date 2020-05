La generación del 95 se junta en pleno coronavirus

La generación de 1995 es una de las que mas confianza genera en Zubieta. Ese grupo de jugadores es el que tuvo la oportunidad de disputar la Youth League (Champions juvenil) cuando la Real Sociedad disputó la última vez la maxima competición continental. Es la única que vez que el club donostiarra ha participado en la Youth League. A esa generación pertenecen jugadores ya asentados en el fútbol profesional como Luca Sangalli, Jon Bautista, Martin Merquelanz, Jon Guridi y Alvaro Odriozola. De los cinco, solo el centrocampista donostiarra está actualmente en la primera plantilla txuri-urdin, así que Sangalli ha hecho de anfitrión del resto de sus compañeros en una divertidas videollamada para analizar todo lo que rodea al fútbol en la actualidad, tan sacudido por la dichosa crisis del coronavirus. Y de los cinco, solo Odriozola no pertenece a la Real, el resto están cedidos con contrato en vigor con los realistas. “Fue una experiencia muy boinita, era al primera vez que hacían esa competición y tuvimos suerte de que la Real se clasificó para la Champions. Fuimos primeros de grupo y nos clasificamos para cuartos. Nos eliminó el Schalke”, recuerdan con cariño. “Guardo unos recuerdos magníficos, cuando jugamos la Youth League. Nos eliminó en cuartos el Schalke de Leroy Sané, ni más, ni menos", añade Odriozola desde Alemania.

Sus cuatro compañeros de generación se han interesado por cómo lleva su adaptación al fútbol en Alemania, que lleva 15 días de ventaja a España. “Aquí está siendo todo un poco más relajado, en el aspecto del confinamiento. Desde el primer momento, nos han dejado salir a hacer ejercicio, también a pasear. Por lo visto dos jugadores del Colonia y un fisioterapeuta. Hay 10 casos en toda la Bundesliga y estamos pendientes de una reunión para poder empezar a entrenar en grupo total, porque ahora lo hacemos en grupos pequeños, y empezar la Bundesliga el día 16", cuenta el lateral cedido por el Real Madrid.

A partir de ahí, llega el momento de las experiencias. “La liga belga Es mejor de lo que me esperaba. Muy física, eso sí, nada que ver con la Liga española, que es más de tocar el balón, de gente con mucha calidad, aquí hay muchos corpulentos”, explica Bautista. Por su parte, Merquelanz y Guridi coinciden en el gran nivel de Segunda división, algo que han comprobado juntos en el Mirandes. “Hay mucho nivel, con equipos que juegan muy, muy bien, y con jugadores que han pasado por Primera, que por la edad o por otras circunstancias igual ahora están en Segunda. Muy poca diferencia entre los equipos”. Y cierra el apartado de experiencias Odriozola. “He jugado dos partidos. La Liga es más física, es mucho de ida y vuelta, de contraataque. Hay algunos equipos que quieren jugar, otros no, pero es una Liga que está subiendo. Por suerte, estamos un grupo de españoles y nos llevamos muy bien. Solíamos ir a cenar juntos, hay un gran núcleo que nos lo pasamos muy bien. Pero yo sueño con volver al Real Madrid, quiero triunfar allí”, dice tajante.

Esa generación del 95 no pasó desapercibida para nadie del fútbol en Gipuzkoa, menos cuando alguien tiene la oportunidad de pulirla, como hizo Beñat San José, el entrenador de Bautista en el KAS Eupen belga. “Me suele hablar de nuestra generación, que se acuerda mucho de los momentos que hicimos con él. Os sigue a todos de cerca y ya me ha dado recuerdos para todos, que ojalá triunféis como hasta ahora”, les dice Bautista, que igual que el resto no dudó en decirle a Sangalli la envidia sana que sienten por no poder estar en una final histórica de Copa con la Real. “Hemos tenido que marcharnos nosotros para que la Real llegue a una final, que ojalá se juegue con público cuando se pueda”, dicen bromeando Odriozola.

Y para terminar, se contaron entre ellos cómo llevan el confinamiento. “Un poco aburrido. Llevo aquí casi todo el confinamiento, salvo unos días que estuve en Azpeitia, porque murió mi abuela. Menos mal que ahora ya podemos salir un poco a la calle”, dice Guridi. Su compañero en el Mirandes, Merquelanz tuvo suerte de poder escaparse a su localidad natal, Irun. “Puedo estar en casa con mi ama y mis tres hermanas”, Bautista lo vive diferente al estar en Bélgica. “Yo bien, porque desde el primer día nos han dejado salir a la calle a hacer ejercicio, también puedes ir a dar paseos, no hay restricciones tan potentes como en España”.