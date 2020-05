Finalmente, serán 7 las zonas básicas de salud en Zamora que pasarán el lunes a la Fase 1

El Gobierno de España ha dado a conocer en la tarde de este viernes las provincias y territorios que a partir del lunes, 11 de mayo, pasarán a la Fase 1 en la desescalada del Estado de Alarma.

En cuanto a Zamora, la sorpresa está en la inclusión de la zona básica de salud de Corrales del Vino, pese a que la Junta de Castilla y León no la incluyó entre sus propuestas, al haberse detectado positivos en los últimos días. Corrales se une de esta forma a las zonas básicas de salud de Aliste, Alta Sanabria, Carbajales de Alba, Tábara, Vidriales y Villalpando.

Se ha aceptado la postura de la Junta de realizar la desescalada por zonas básicas de salud, y no de forma unitaria por provincias como propuso en principio el Gobierno. Y tal y como se esperaba, quedan fuera los principales núcleos de población en la provincia, como Zamora capital, Benavente y Toro, localidad ésta en la que se ha constatado un repunte de casos.

Lo que supone el paso a la Fase 1 es la posibilidad de realizar "actividades económicas como las de pequeño comercio con cita previa o servicio en mostrador, restaurantes y cafeterías con entrega para llevar, actividades en el ámbito agrario, actividades deportivas, profesionales, alojamientos turísticos sin utilización de zonas comunes y con restricciones"

Igualmente, desde el lunes en esas 7 zonas básicas en la provincia se podrá tener lugar "reuniones de un máximo de 10 personas (no tienen por qué ser convivientes) en cualquier lugar — un domicilio, un bar o la calle — siempre y cuando se respeten las medidas de prevención, de higiene de manos y de distanciamiento interpersonal y, cuando no se pudiera cumplir con estas recomendaciones, recurrir al uso de mascarilla. Según detalla el Boletín Oficial del Estado (BOE), solo podrán mantener estas reuniones las personas que no sean población de riesgo o las personas vulnerables "siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo rigurosas medidas de protección". Además, también se permitirán las visitas a los domicilios de familiares o amigos — excluyendo las residencias de ancianos —, siempre y cuando se encuentren en la misma provincia"

Habrá también "mayor flexibilización en el uso del coche de tal manera que ya no habrá un máximo de dos personas, sino que podrán viajar en el mismo vehículo lo que el mismo permita, siempre y cuando sean convivientes. Cambia también el motivo de los desplazamientos en coche particular, ya que una vez en esta fase, se podrá utilizar para desplazarse a visitar a un familiar, para las reuniones con amigos o para acudir a cualquiera de las actividades permitidas en la misma sin necesidad de justificación. El límite en este caso será la provincia"

Entre otras posibilidades, como apertura de bibliotecas y museos, "Se autorizan los velatorios en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo de 15 personas en espacios al aire libre y 10 personas en espacios cerrados Los alojamientos turísticos también podrán abrir las puertas a sus clientes, aunque sin zonas comunes, para evitar las aglomeraciones de gente. Además, habrá otro tipo de restricciones, como en restauración; entre otras actividades, "desinfección y refuerzo de normas de salud e higiene".

Son los cambios más significativos que podrán tener los zamoranos residentes en una de las 7 zonas básicas de salud que este lunes dan el paso a la Fase 1, en tanto el resto tendrá que esperar.