La provincia de Málaga se queda en la fase 0 de desascalada

Málaga finalmente no pasa a la fase 1 del Plan de Desescalada del Gobierno. El Ministerio de Sanidad ha comunicado este viernes a las comunidades autónomas la decisión en base a los análisis del comité de expertos que han tenido en cuanto los datos sobre contagios por Covid-19 registrados en las dos últimas semanas.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, insistía este viernes en que se trata una decisión que se toma siguiendo la evidencia científica y en la que no caben "ni intereses partidistas, ni cálculos electorales".

Así lo ha aseguraba Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha explicado que este viernes, tras recibir las opiniones y propuestas de las comunidades autónomas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá para explicar qué territorios pueden pasar a la fase 1 de desescalada y emprender el camino hacia la nueva normalidad.

"Obviamente será el criterio y la evidencia científica quienes determinarán estos ritmos de la desescalada. Aquí no caben ni intereses partidistas, ni cálculos electorales", advertía la portavoz del Ejecutivo.

Montero ha afirmado que en estos momentos lo último que necesitan los ciudadanos es añadir ningún tipo de incertidumbre sobre esta cuestión.

La ministra de Hacienda ha detallado también que las medidas contempladas en las nuevas fases del plan de desescalada serán aplicadas por los presidentes de las comunidades autónomas.

Además, ha dicho que se incorpora la normal previsión para el desarrollo de las actuaciones electorales garantizando el funcionamiento de los servicios públicos, responsabilidad también del Gobierno de España.

"Volvemos a tender la mano al conjunto de fuerzas políticas porque los ciudadanos lo que esperan de nosotros es que dejemos a una lado los reproches, las diferencias ideológicas y lo que nos separa para intentar poner el acento lo que nos une, trabajar conjuntamente y sacar adelante a un país de una situación que es de extrema gravedad", ha dicho.

Los españoles -ha añadido- "nos mandatan para que nos centremos en sumar ideas, en cuestiones que ayuden a proteger tanto la vida como la salud de los compatriotas, y a mejorar la situación laboral y económica".

"Se trata de arrimar el hombro en uno de los momentos más complicados y difíciles de nuestra vida democrática", ha indicado.

En cuanto a la identidad de los miembros del equipo que estudia las solicitudes de las comunidades, Montero ha señalado que son los técnicos del Ministerio de Sanidad, los miembros del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias los que formulan, evacúan los diferentes informes que permiten el ministro Illa dicte la orden sobre qué territorios pueden pasar de fase.

Así, ha dicho la portavoz del Gobierno, los responsables de evaluar el panel de indicadores, de establecer los criterios, de dialogar con las comunidades autónomas, son los funcionarios habituales y miembros del Centro de Alertas, que tienen los datos disponibles y disponen de todos los criterios.

Las medidas permitidas por el Gobierno en los territorios que pasan a la fase 1, que previsiblemente serán las que se pongan en marcha en aquellos que avancen en la en la desescalada el próximo lunes, son las siguientes:

- Reuniones de hasta 10 personas dentro y fuera de casa, manteniendo la distancia de seguridad de dos metros y respetando las normas de higiene relativa a lavado de manos y "etiqueta respiratoria".

- Podrán viajar en un mismo coche hasta nueve personas que vivan en el mismo domicilio.

- Las terrazas abrirán con la mitad de su capacidad. Tendrá que haber una distancia mínima de dos metros entre las mesas y los grupos de clientes tendrán un máximo de diez personas. Además, habrá que desinfectar las mesas entre un cliente y otro y no se podrán utilizar cartas de uso común ni servilleteros.

- Apertura de tiendas de menos de 400 metros cuadrados sin cita previa. El aforo máximo para los comercios será del 30 %, será necesario mantener una distancia de seguridad mínima de dos metros y se deberá establecer un horario de atención preferente a mayores. Tendrá que procederse a la desinfección del local dos veces al día.

- Los lugares de culto abrirán, aunque sólo se permitirá la entrada hasta un tercio de su capacidad.

-Los centros educativos y universitarios abrirán para su desinfección, acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar.

- Apertura de hoteles sin uso de las zonas comunes.

- Las bibliotecas ofrecerán el servicio de préstamo, también la lectura con limitación de aforo.

- En el ámbito cultural, estarán permitidos los actos de menos de 30 personas en lugares cerrados (con un tercio de aforo) y de menos de 200 personas, siempre y cuando sea sentado y manteniendo la distancia necesaria.

- Los museos abrirán sus puertas para permitir un tercio de la entrada máxima y con control de aglomeraciones en salas. También se permite la producción audiovisual y al rodaje de cine y series.

Turismo activo y de naturaleza para grupos limitados de personas.

- Deporte no profesional: en instalaciones deportivas al aire libre sin público, sólo para practicar deportes en los que no exista contacto como atletismo o tenis. En los centros deportivos, actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios; El deporte profesional: apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos. Entrenamiento medio en ligas profesionales.

La propuesta de la Junta de Andalucía ante el Ministerio de Sanidad señalaba que el distrito de Málaga capital (del que forma parte también Rincón de la Victoria, Moclinejo, Macharaviaya, Totalán y Almogía), estos territorios pasarán a la fase 1 con las siguientes restricciones:

- No se permitirán funerales y velatorios más allá de la estricta intimidad. En la fase 1 está previsto que estos se puedan celebrar con un número limitado de familiares en instalaciones públicas o privadas (quince personas al aire libre o diez en espacios cerrados).

- Tampoco se podrán celebrar mercadillos. En la fase 1 estos están permitidos con condiciones de distanciamiento entre puestos y delimitación del mercado ambulante para correcto control del aforo por las fuerzas de seguridad. Limitación inicial al 25% de los puestos habituales y afluencia máxima de la tercera parte del aforo.

- No estará permitido ningún tipo de congreso o seminarios y congresos científicos e innovadores.

- La celebración de actos y espectáculos al aire libre seguirá estando prohibida.