Verónica Casado: "No ha sido por criterios epidemiológicos: ha sido por cuestión de tiempo"

Se apuraron mucho los plazos y en asuntos delicados no parece que la cosa esté para abrir la mano. El Ministerio de Sanidad no incorporó para su pase a la fase 1 de la desescalada a Huerta de Rey y otras doce zonas de salud de Castilla y León porque la información adicional solicitada a la Junta para aclarar algunas dudas sobre la propuesta no llegó a tiempo. Así lo ha explicado la consejera de Sanidad este sábado en su comparecencia diaria, en la que ha recordado que fueron los propios representantes gubernamentales los que sugirieron a la Junta en la noche del jueves que podía añadir nuevas zonas. “En la última reunión que tuvimos las comunidades autónomas el jueves, que acabó a las diez de la noche, se nos indicó que si considerábamos que había zonas que pudieran incorporarse en esta fase, que cumplieran criterios epidemiológicos” ha explicado Verónica Casado. “Como ya habían pasado varios días desde que hicimos la primera propuesta analizamos que efectivamente había otras zonas que podían ser consideradas para pasar a fase uno. Es cierto que cuando lo mandamos nos dijeron que querían más datos sobre la movilidad. Se mandó a las cinco de la tarde y probablemente ellos consideraron que estaba fuera de hora.”

Al parecer, pese a que contaban con el marco general, el Ministerio quería más precisión sobre la movilidad concreta de cada zona. En la solicitud faltaba también la consulta a los ayuntamientos, dos requisitos que la consejera asegura que se remitirán la próxima semana. La consejera ha anunciado que el mismo lunes volverán a pedir que estos territorios pasen a la fase 1 la semana siguiente.

La Junta retira más de un millón de mascarillas defectuosas

Por otra parte la consejera de Sanidad ha informado de la retirada de más de un millón de mascarillas adquiridas a un importador chino al haber detectado que al menos 20.000 de ellas, modelo KN95 Subolun, eran defectuosas pese a contar con homologación y certificación conforme a la normativa vigente. El resto, hasta llegar a 1.080.000, correspondían a otros modelos de la misma marca pero del mismo importador, por lo que la Junta ha decidido retirarlas también por seguridad. Parte de este material fue enviado al Hospital Santos Reyes, donde no ha llegado a utilizarse por las sospechas que generó en la persona responsable de su distribución. Concretamente llegaron al hospital comarcal 12.000 mascarillas adquiridas a este importador, en dos lotes de 5.000 y 7.000 unidades respectivamente. Al percibir la supervisora que el tacto no era el habitual decidió retirarlas incuso antes de la advertencia de la Consejería que llegó este pasado viernes. La Consejería ordenó su retirada tras recibir el informe desfavorable del Centro Nacional de Medidas de Protección.

“Se trata de mascarillas adquiridas a principio de abril que adjuntaban los certificados de garantía correspondientes, es decir, su homologación” ha indicado Verónica Casado, detallando la normativa española y europea por la que se rigen estos productos. Concretamente ha subrayado que la garantía lleva el código GB2626-2006, cuyo equivalente en el marco de la UE es el EN-149-2001 para mascarillas FFP2. Sin embargo las alertas que trasladaron a la Consejería los servicios de prevención de varios centros asistenciales motivaron que la Junta solicitara un informe sobre la fiabilidad al Centro Nacional de Medidas de Protección. “Empezaron a llegarnos algunas quejas a través de los servicios de prevención de algunos centros. Lo pedimos (el informe) el 29 de abril, llegó el 7 de mayo y el 8 de mayo desde primera hora de la mañana dijimos que se retiraran.”

Aunque las mascarillas analizadas correspondían a una partida de 20.000 unidades la Consejería decidió retirar toda la compra hecha a este fabricante. “Queríamos tener mucha más seguridad y esto nos ha llevado a retirar 1.080.000 mascarillas de la misma marca pero de otros modelos”. Casado ha puntualizado que muchas de estas unidades, incluidas parte de la partida defectuosa confirmada, no han llegado a ser repartidas entre los profesionales, y pide a quien crea poder haberlas utilizado que lo comunique a los servicios de prevención. “Se ha pedido a los servicios de prevención de los centros que hagan un seguimiento exhaustivo de los profesionales que han podido utilizar estas mascarillas. Y si un profesional sospecha que ha podido utilizar esta mascarilla, por favor, que se ponga en contacto con el servicio de prevención”