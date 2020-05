Segundo día consecutivo sin muertes por coronavirus en la provincia de Castellón

Segundo día consecutivo en el que la provincia de Castellón no registra ningún fallecimiento con coronavirus. El número de altas sigue aumentando en la provincia y, en las últimas 24 horas, 115 personas se han curado de COVID-19.

La Consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha comparecido esta mañana para dar cuenta de los datos de la crisis sanitaria derivada por el coronavirus. En las últimas 24 horas, no se ha registrado ningún fallecimiento. Es el segundo día consecutivo en el que no se registran muertes en la provincia de Castellón, un hecho que no sucedía desde el 23 de abril. En total en Castellón, desde el inicio de la crisis sanitaria, 200 personas han perdido la vida con COVID-19, más de la mitad, 102, en residencias de la tercera edad.

Además, los nuevos datos indican que en las últimas 24 horas en la provincia de Castellón se han registrado 33 nuevos contagios de coronavirus, 6 de ellos detectados por PCR, que es la prueba diagnóstica más completa. En total, en la provincia de Castellón se han registrado 1.988 contagios de COVID-19.

Respecto al número de pacientes ingresados en los hospitales castellonenses, hay 43 personas con coronavirus, de las cuales 11 están en la UCI. Además, siguen produciéndose nuevas altas, 115 desde ayer, por lo que según datos de la Conselleria de Sanidad, 1.213 personas de la provincia han superado el coronavirus.

Barceló también se ha referido a la situación en las residencias para mayores de la provincia y ha explicado que hay casos positivos de coronavirus en 11 centros y 9 de ellos están bajo vigilancia de control sanitario.

Solo el departamento de salud de Vinaròs pasa a la fase 1 en la provincia

La Consellera de Sanitat también se ha referido a que solo 10 departamentos de salud de toda la Comunitat Valenciana pasen a la fase 1 de la desescalada. Aquí en la provincia de Castellón, solo el departamento de salud de Vinaròs avanzará a partir del lunes a la siguiente etapa de la desescalada. Barceló ha afirmado que desconoce los criterios que ha seguido el Ministerio de Sanidad para dejar atrás a más de la mitad de los departamentos sanitarios de la Comunitat, motivo por el que ha pedido explicaciones al Gobierno central. Ante esta situación, Barceló ha asegurado que lo importante es trabajar para conseguir avanzar en la desescalada y poner en marcha las actividades sociales y económicas en la Comunitat.

Además, Ana Barceló ha afirmado que no publican la información que facilitaron al Ministerio de Sanidad para demostrar que la Comunitat estaba preparada para pasar conjuntamente de fase porque otras comunidades no lo hacen. Afirma que compartirán estos documentos si otras autonomías lo hacen, para así poder medir y comparar esos datos con los valencianos.