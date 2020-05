El Linares Deportivo, listo para volver al trabajo cuando Sanidad lo apruebe

Uno de los primeros objetivos es ya una realidad. Tras la ratificación por parte de la RFEF, ayer viernes, sobre la propuesta para la disputa de Play Offs "exprés" para acabar la temporada interrumpida por el coronavirus, el Linares Deportivo se ha convertido en campeón del grupo IX de Tercera División. Nadie dudaba de que este logro caería por su propio peso, pero ahora es oficial.

Esto, que desde luego es una alegría para el entorno azulillo, no deja de ser uno de los trámites (si nos permiten la expresión) que el club buscaba y hubiera alcanzado en condiciones normales sí o sí. Así lo indicaban los números cosechados hasta que el Covid-19 hizo acto de presencia, después de una Liga Regular de ensueño que caminaba hacia registros históricos para los linarenses.

Ni mucho menos es un regalo. Lo conseguido ha sido ganado a pulso en el verde para Juan Arsenal y los muchachos del equipo, a los que habría sido casi imposible superar si esta pesadilla sanitaria no existiese. Por delante, una vez consumado el título, se avecina el siguiente reto, es decir, ese en el que la directiva, cuerpo técnico y plantilla vienen trabajando desde aquella triste tarde en La Nucía: volver a jugar una fase de ascenso para abandonar la Tercera División.

Desde luego, todo se afrontará bajo condiciones especiales y como nadie imaginaba, pero podemos decir que estamos ante la hora de la verdad. El Linares -siempre que la mejora de la pandemia lo permita- disputaría el Play Off de ascenso a Segunda B. El último fue en la campaña 2014/15 y a todos nos trae un magnífico recuerdo. Los mineros ascendían de categoría en el campo del Castellón, también como líderes de grupo y sin necesidad de echar mano de una segunda oportunidad.

Recuerden que el sistema diseñado por la Federación en este 2020 contempla semifinales (1º vs 4º y 2 vs 3º) más una final entre los vencedores. En los dos casos a partido único y sin público en las gradas. En esta ocasión, la ventaja para los campeones sería distinta. No habría prórrogas ni penaltis en este inusual formato, así que, en el caso de empate, pasaría a la final o ganaría la misma "el mejor clasificado".

Uno de los anuncios de la RFEF es que, en estos partidos, podrían ser alineados 20 jugadores y los entrenadores dispondrían de hasta 5 cambios durante los mismos. Lo que sigue siendo una incógnita es la sede de estos Play Offs, por no hablar de fechas y horarios. Asuntos que, insistimos, dependen de la autorización por parte del Gobierno (a través del Consejo Superior de Deportes) y las propias indicaciones del Ministerio de Sanidad.

DESESCALADA

Hasta ahora nos estamos centrando en cuestiones, prácticamente, deportivas. Pero la pregunta que surge a continuación tiene una respuesta supeditada a decisiones políticas y sanitarias: ¿Se podrá acabar la temporada si la evolución del coronavirus no mejora?. En este sentido, el propio presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, matizaba tras una reunión con clubes baleares que "si no podemos jugar el formato exprés y nos viéramos obligados a dar ascensos, tendríamos que contemplar los méritos deportivos en el momento de dar la temporada por finalizada". Aquí es donde el Linares Deportivo levantaría la mano como el niño que más se ha esforzado y quiere las mejores notas de la clase.

Como antes hemos indicado, todo dependerá del ritmo del desconfinamiento pero, en la entidad azulilla, siguen siendo pesimistas en torno a la disputa de la fase de ascenso. El presidente, Jesús Medina, señala que están preparados para volver a los entrenamientos "en la última semana de mayo o a primeros de junio" pero duda que las condiciones sanitarias "permitan jugar el Play Off".

Si hablamos del apartado económico, aquí aparece un gran problema para las arcas azulillas. La Federación ya ha dicho que los clubes tendrán que hacer frente a los gastos para garantizar la protección de los profesionales, por cierto, con contrato hasta el 30 de junio que habría que ampliar. Medina revela que "no sólo son los tests, ya que habría que pagar 4,5 meses de salarios, alquileres o seguros sociales".

Los partidos, en función de la evolución de la crisis sanitaria, podrían incluso retrasarse hasta la primera semana de agosto, lo que convertiría el actual ejercicio en "la temporada más larga y la más cara de la historia, así como la temporada con menos ingresos" por las taquillas perdidas, entre otras razones.

Si se juega finalmente, es probable que el próximo curso deportivo arranque a lo largo del mes de octubre. Todo en una futura Liga en la que "cualquier rival va a tener más dinero que los clubes que disputen el Play Off", comenta el mandatario azulillo. Una lucha, en cualquier caso, que de momento es mejor aparcar.