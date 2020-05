Las canciones de la desescalada

Parece que fue ayer cuando se declaró el estado de alarma, a algunos se les ha pasado "como una quincena". Lo cierto es que, nos lo parezca o no, el tiempo ha pasado. Casi 60 días desde que nos confinaron en nuestros hogares, casi 60 días desde que el mundo de la música y del humor estallaran en una vorágine de creatividad coronavirica constante.

A lo largo de este viaje en aislamiento hemos tenido oportunidad de ver de todo: canciones, memes, videoblogs... incluso hay quien ha aprovechado para hacerse youtuber. Pero sin duda lo que más cala entre la población es la música, ya lo hacían los juglares en la Edad Media. A la gente les gustaban porque transformaban la realidad en poesía o canción. Siglos después podríamos decir que somos diferentes, pero el ser humano es un animal de costumbres... y a día de hoy no hay mejor mensajero que una canción.

Meses atrás el motivo predominante en toda sátira o parodia era el inicio de la cuarentena, el qué iba a pasar. Hoy la cosa es diferente y hemos cambiado de "fase" humorísticamente hablando. Pasada la cuarentena llega la desescalada y su banda sonora.

No son una, ni varias, son muchas las canciones que tienen como protagonita la desescalada en fases que ha propuesto el gobierno. El mejor ejemplo son Los Morancos. Veteranos del humor en España y youtubers a tiempo parcial, hace algunas semanas nos sorprendían con su versión del "Vivir así es morir de amor", de Camilo Sesto. Ahora regresan para advertirnos de la "Segunda ola", parodiando el tema "Como una ola" de Rocío Jurado.

Un ejemplo más cercano son nuestros reyes de la parodia en gallego, los Páramo Pictures. A través de su canal de youtube han alcanzado el éxito por todo el panorama gallego y, tras años de inactividad, han decidido retomar su faceta musical durante el confinamiento. Poco tiempo atrás nos sorprendían pariodiando a Queen con su "Rapsodia Galega". Un tema en dónde Ramón de Faxarda, se multiplica y es capaz de simular su propia banda al completo para deleite de 40.000 suscriptores.

Ahora, a ritmo de desescalada, desinfectantes y mascarillas. Nos traen su parodia made in Galicia de "All the things she said", que en gallego sería algo así como "Oles moito a xel".

Pero no toda la música es parodia, también hay un hueco para creaciones originales. Es el caso del cantante dominicano "Chimbala". Quien ha optado por esperar a la fase más esperanzadora de la pandemia para regalarnos su tema "Cuarentena". Más de alguna pareja se sentirá identificada con este tema, ya que a ritmo de dembow el cantante relata los pequeños roces de la convicencia en tiempos de la COVID-19.

Por último pero no menos importante, hay quien a parte de cantar, decide enviar mensajes al presidente. Romano Aspas, como el mismo se define "cantante de fama interestelar". Le envía un mensaje de amor al presidente Pedro Sánchez y le invita a dejar de obligarnos al celibato. ¡Dentro vídeo!